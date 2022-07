Rainha olímpica russa discute chances de mudança de cidadania — CMIO Esportes

A estrela do salto em altura Mariya Lasitskene comentou sobre a questão enquanto permanece afastada por uma proibição

A campeã olímpica de salto em altura Mariya Lasitskene disse que não está considerando uma mudança de cidadania, apesar de estar frustrada com as proibições impostas a atletas russos em competições internacionais.

Lasitskene, que é tricampeã mundial, teve negada a oportunidade de defender seu título no recente Campeonato Mundial de Atletismo em Oregon por causa da suspensão geral imposta aos competidores russos e bielorrussos.

A questão das proibições esportivas gerou discussão na Rússia sobre a possibilidade de estrelas mudarem de nacionalidade para contornar as suspensões.

Lasitskene, no entanto, descartou a ideia de que ela estaria entre os que considerariam tal medida.

“Não estou pensando em mudar a cidadania esportiva. Estou muito velho para isso. Eu não quero mudar isso, e isso é tudo.” a jovem de 29 anos disse à mídia enquanto competia em um evento em Moscou no fim de semana.













O deputado da Duma russa Roman Teryushkov disse que qualquer atleta que mudar de cidadania deve ser considerado culpado de traição.

Lasitskene disse que não concordava com esse tipo de pensamento.

“Posso dar conselhos para pensar sobre sua vida, decidir por si mesmo, decidir sem pressão” disse a estrela.

“Todo mundo tem uma vida, todo mundo deveria ser feliz. Este é um assunto muito sério. Cada um deve decidir por si mesmo…

“Há muitas pessoas na Duma do Estado cujas forças são direcionadas um pouco na direção errada.

“Há mais problemas na Rússia do que equiparar a mudança de cidadania esportiva com traição.”

Lasitskene está entre os críticos mais veementes do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do presidente Thomas Bach por sua recomendação de impedir que atletas russos e bielorrussos apareçam em eventos globais por causa do conflito na Ucrânia.

A rainha do salto em altura escreveu uma carta aberta a Bach em junho, acusando-o de “coragem e dignidade” para levantar as proibições, que foram descritas como discriminatórias.

Lasitskene ficou emocionada ao competir no ‘Caminho para o Olimpo’ evento em Moscou no fim de semana, parecendo chorosa antes de seu salto final e tendo tempo para se recompor à margem.

A estrela falhou com seu esforço em 1,96 metros, mas ainda venceu o evento com sua tentativa bem-sucedida de 1,91 metros.

“Não sei [what caused it]. Isto é o que estava dentro. É incontrolável, todos juntos, em massa. Isso aconteceu comigo pela primeira vez. Mas eu tentei me recompor – isso é uma vantagem. Acho que isso se chama histeria”, ela disse.

Na ausência de Lasitskene no Campeonato Mundial de Atletismo deste mês, o salto em altura foi vencido pela australiana Eleanor Patterson.

Patterson havia dito antes do evento que “nunca é bom ver alguém de tão alto talento e elogios não estar aqui.”













A World Athletics inicialmente colocou uma proibição indefinida de competidores russos e bielorrussos no início de março, seguindo a recomendação do COI.

Os chefes do atletismo aprovaram as inscrições de 73 russos no total para competir internacionalmente como neutros – incluindo Lasitskene – embora isso não cubra o Campeonato Mundial e seu status permaneça no limbo por causa do conflito na Ucrânia.

Lasitskene e outros já foram forçados a competir sob o status neutro por causa das sanções de longa duração impostas à Rússia por causa de alegações de doping contra o país.

O oficial do COI Craig Reedie sugeriu recentemente que os atletas russos poderiam ser impedidos de participar das Olimpíadas de Paris 2024 porque não seriam liberados para competir em eventos classificatórios.