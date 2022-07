Lenda da natação aponta ‘bom sinal’ sobre as esperanças olímpicas russas – CMIO Esportes

Svetlana Romashina admitiu que a situação atual é ‘complicada’, mas disse que ainda há esperança de que os russos apareçam nas Olimpíadas de Paris 2024

Svetlana Romashina, a nadadora sincronizada mais condecorada da história olímpica, disse que os nadadores russos têm uma boa chance de aparecer nos Jogos de Paris 2024, apesar dos avisos de que podem ser impedidos de competir em eventos classificatórios.

O oficial do Comitê Olímpico Internacional (COI), Craig Reedie, disse no início deste mês que considerava provável que os atletas russos e bielorrussos não fossem liberados a tempo para o ciclo de qualificação em vários esportes por causa das proibições impostas após a campanha militar na Ucrânia.

A autoridade global de natação FINA está entre as federações que impuseram uma proibição geral aos russos, forçando-os a perder eventos como o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, de 17 de junho a 3 de julho.

Mas falando sobre seus próprios planos de carreira, bem como as esperanças dos nadadores russos e os Jogos de Paris, Romashina observou que a FINA mudou seu Campeonato Mundial no Catar para fevereiro de 2024, no que foi descrito como resultado de problemas de agendamento decorrentes de a pandemia.

A decisão move a peça final para uma data muito mais próxima das Olimpíadas, e significa que oportunidades de qualificação seriam fornecidas para os competidores.

“Eu já tive esses pensamentos [about ending my career] mesmo quando as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas. Mesmo assim estávamos em um estado absolutamente suspenso, não sabíamos se os Jogos aconteceriam ou não”, disse. Romashina, 32, disse no domingo em comentários compartilhados pela TASS.

“Agora a situação é ainda mais complicada, mas nos esportes aquáticos em geral – apesar de a FINA ter decidido retirar os atletas russos do Campeonato Mundial, eles adiaram a seleção de qualificação para 2024, o mais próximo possível dos Jogos Olímpicos.

"Acho que isso é para que os atletas russos mais fortes tenham a oportunidade de se classificar. Pode ser considerado um bom sinal."













Romashina conquistou mais duas medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio, elevando seu número olímpico para sete – o que não tem paralelo no mundo do nado sincronizado (artístico).

Romashina, que também possui impressionantes 21 títulos mundiais, sugeriu após os Jogos de Tóquio que a aposentadoria estava à vista.

A estrela não competiu nos recentes ‘Jogos da Amizade’ organizados por autoridades esportivas russas em Kazan, e disse que a questão da participação futura é mais crucial para os jovens talentos.

“Fico em forma, tento me manter, nado. Ao mesmo tempo, são tempos difíceis para o esporte russo”, disse. disse Rominha.

“Agora a questão do retorno nem é sobre mim, mas sobre os jovens. Quero desejar-lhes paciência e força para esperar este momento e continuar trabalhando”.

Em outros lugares, figuras do esporte russo sugeriram que é muito prematuro discutir uma possível proibição de atletas do país em Paris dentro de dois anos.

O chefe da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev – ele próprio membro do COI – disse que a qualificação para tenistas, por exemplo, provavelmente não seria determinada até depois do Aberto da França em maio-junho de 2024.













“Por enquanto estamos suspensos, e é prematuro discutir [Russian players missing the Olympics]” disse Tarpischev.

“Temos que esperar e ver como a situação no mundo se desenvolve. De qualquer forma, será a decisão do Comitê Olímpico Internacional”.

O COI recomendou a proibição de atletas russos e bielorrussos em 28 de fevereiro, após o início da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Desde então, o presidente do COI, Thomas Bach, tentou defender a posição da organização alegando que ela defende parcialmente os atletas russos e bielorrussos das agressões que enfrentariam em competições internacionais.

Várias autoridades e atletas russos descreveram as proibições subsequentes como discriminatórias e contrárias ao princípio do esporte permanecer livre de interferência política.