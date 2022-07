Estrela do UFC nascida na Rússia marca companheiro de luta como ‘animal’ após travessuras – CMIO Esportes

Paddy Pimblett provavelmente ganhou uma legião de novos fãs após sua impressionante finalização no segundo round sobre o perigoso Jordan Leavitt durante o retorno do UFC a Londres no último final de semana, mas seu colega britânico Muhammad Mokaev certamente não parece estar entre eles.

Pimblett, nascido em Liverpool, destacou sua crescente reputação quando cumpriu sua palavra de se tornar o primeiro homem a derrotar o lutador americano Leavitt em sua carreira, após o que lançou um discurso emocionante sobre os estragos que os problemas de saúde mental podem causar nos homens – um triste proclamação entregue poucos dias depois que um amigo próximo dele tragicamente tirou a própria vida.

O desempenho de Pimblett e os comentários pós-luta, juntamente com sua atitude franca e divertida, marcaram o jogador de 27 anos como uma das estrelas em ascensão do UFC – mas o invicto Mokaev, nascido no Daguestão, diz que Pimblett é um modelo ruim. para os jovens se espelharem.

“Há tantos caras que não recebem muita atenção da mídia que deveriam receber”, disse Mokaev, 21, após sua vitória contra Charles Johnson no mesmo card.

“Exemplo, Arnold Allen. É Leon Edwards. É Tom Aspinall. Natanael Madeira. Esses caras são incríveis, bons exemplos. Eu não desrespeito a mídia, mas você dá atenção a um cara idiota como Paddy Pimblett.

“Esses caras nunca chegam ao top 15. Tipo, realisticamente, [if you understand MMA] ele nunca vai alcançá-lo. Eu não acho que ele seja um grande modelo para os jovens. Por favor, sigam Tom Aspinall, Arnold Allen, Leon Edwards, homens de verdade dentro e fora da jaula. Estou orgulhoso de estar no mesmo cartão que um homem como Tom Aspinall.”

A antipatia entre os dois lutadores remonta a uma discussão de 2018 em que Pimblett criticou fortemente a decisão adotada do inglês Mokaev de levar a bandeira do Reino Unido para o cage antes de suas lutas.

“Você não é daqui seu idiota”, escreveu Pimblett em uma acalorada troca de mídia social, também se referindo a Mokaev como um “fraude.”

“Você é racista!” respondeu Mokaev. “Eu represento este país, o que você vai fazer sobre isso?”

Pimblett respondeu mais uma vez, dizendo que Mokaev não deveria ser autorizado a representar o Reino Unido se não tivesse nascido lá.













A discussão entre os dois mais uma vez veio à tona na noite de sábado, com Mokaev também atacando Pimblett por mostrar o traseiro para a mídia na pesagem de sexta-feira.

“Esse cara abaixa as calças”, disse Mokaev.

“Um homem não faz isso. Mulheres não fazem essas coisas. Abaixa as calças, engorda, toma cerveja, como animal. Homens em Liverpool, eu conheço pessoas reais de Scouse, eles não fazem coisas assim.

“Esse cara é demais. Eu não sou um hater, eu só quero ver uma nova geração seguir homens de verdade. Se você fala sobre caras do Reino Unido, há Tom Aspinall. Há Arnold Allen. Leon Edwards. Homens do mundo, do que eles estão fazendo, eles vão te apoiar.

“Não esse cara, anda atrás da segurança quando vê uma câmera então ele é como um cara de verdade, mas quando não tem câmera ele está se escondendo. Eu vejo isso. Eu conheço essa energia. Eu não sou um garoto como, ‘Todo mundo me empurre para a gaiola, vá lutar, por favor.’ Eu cresci louco também.”