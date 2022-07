Veterano do hóquei assina com time alemão em meio a disputa legal russa — CMIO Esportes

A contratação de Miks Indrasis foi confirmada pelo Schwenninger Wild Wings – apesar de uma batalha com o Spartak Moscou

A equipe alemã de hóquei no gelo, o Schwenninger Wild Wings, anunciou a contratação do atacante letão Miks Indrasis, embora o veterano esteja envolvido em uma amarga batalha com o Spartak Moscou depois de já ter concordado com os russos.

Os Wild Wings anunciaram a captura de Indrasis – que está há uma década na seleção da Letônia – em um comunicado na segunda-feira.

"Estou emocionado por jogar pelo Wild Wings e gostaria de agradecer à administração por sua confiança e profissionalismo", disse. disse Indrasis.













“Minhas ambições são bem simples. Quero competir pelo campeonato com Schwenningen. Estou ansioso pelo início da temporada com grande expectativa e mal posso esperar para ver os fãs fantásticos.”

Indrasis, 31, se envolveu em um escândalo nas últimas semanas depois que o time da KHL, Spartak Moscou, anunciou em junho que havia assinado com o letão um contrato de um ano para a próxima temporada.

Isso surpreendeu muitos, pois o parlamento letão, o Saeima, proibiu anteriormente estrelas do esporte de jogar na Rússia, dizendo que qualquer atleta que o fizesse seria automaticamente exilado da seleção nacional.

Indrasis enfrentou uma reação em sua terra natal depois que as notícias do Spartak surgiram, mas em uma reviravolta, a estrela do hóquei saiu dias depois para negar publicamente que ele “contrato válido” com a equipe de Moscou, chamando a notícia de mentira.

O Spartak prometeu ação legal em resposta e disse que buscaria uma compensação da Indrasis por violar seu acordo.













A agência russa Championat informou na segunda-feira que Indrasis ainda não havia encerrado seu contrato com o Spartak e que devia aos russos cerca de 5,6 milhões de rublos em compensação (quase US $ 100.000).

O hóquei se tornou uma espécie de pedra de toque para as tensões políticas nas últimas semanas, com autoridades da Suécia e Finlândia se juntando à Letônia para banir jogadores de suas respectivas seleções se jogarem na KHL, com sede na Rússia.

Esse é um destino sofrido pelo goleiro letão Janis Kalnins, que assinou um acordo com Amur Khabarovsk.

O jogador de 30 anos defendeu sua decisão, dizendo à mídia em sua terra natal: “Foi a melhor opção para minha família e para minha vida depois do hóquei.”

“Sou um homem adulto e estou ciente da reação que as pessoas podem ter e como a mídia vai distorcer isso. Cada um de nós vive nossas vidas e toma as decisões que são melhores para nós e nossa família”, acrescentou.

estrela tchecaLukas Klok, que rescindiu seu contrato com o Neftekhimik Nizhnekamsk após o início do conflito com a Ucrânia, argumentou recentemente que os jogadores deveriam ter o direito de escolher.

Klok, que agora está com destino à NHL e ao Arizona Coyotes, disse que foi tratado perfeitamente bem durante seu tempo na Rússia, mesmo depois que o conflito explodiu em fevereiro.