Messi se irrita com Ramos após falta de treinamento imprudente (VÍDEO) — CMIO Esportes

Você pode tirá-los da Espanha, mas a rivalidade Barcelona-Real Madrid está viva em Paris, se acreditarmos nas imagens de vídeo de Lionel Messi fazendo cara feia para seu rival de longa data, Sergio Ramos.

Messi, que trocou o Barcelona pela capital francesa no ano passado, e a lenda espanhola Ramos foram centrais na rivalidade do El Clássico entre os dois clubes de futebol mais bem-sucedidos da La Liga por mais de uma década.

Mas a dupla foi forçada a deixar de lado suas diferenças no verão passado, quando ambos chegaram à França após passagens incrivelmente bem-sucedidas nos clubes em que se destacaram.

A julgar pelas imagens que se tornaram virais na internet após a pré-temporada do PSG por 6 a 2 sobre o time japonês Gamba Osaka, parte do nervosismo permanece entre as duas estrelas.

O breve clipe mostra a dupla em equipes opostas durante um exercício de treinamento, com Ramos cortando os calcanhares de Messi enquanto ele corre para o gol. O ícone argentino inicialmente não reage quando se aproxima do gol e chuta a bola para o fundo da rede, mas logo depois se vira para Ramos e, bem, se olhar matasse…

O espanhol, porém, não aumenta as apostas e oferece ao companheiro de equipe um tapinha conciliatório na cabeça por seus problemas.

Os dois companheiros do PSG, reunidos pelo destino, têm uma longa história. Em 2010, Ramos foi expulso enquanto jogava pelo Real Madrid por uma entrada horrível de trás em Messi – algo que levou o ex-capitão do Barça Carles Puyol a protestar com seu companheiro de equipe internacional Ramos.

Na temporada 2016-17, Ramos recebeu novamente suas ordens de marcha após uma entrada de dois pés no El Clasico em Messi.

Os dois inimigos que se tornaram aliados pareciam ter consertado as cercas no momento em que o jogo começou, no entanto, com o PSG derrotando o time japonês por 6 a 2 em um jogo em que Messi estava entre os artilheiros.

Fantasia? 😂😂😂 ge sendo ge … tocou é pênalti! Bando de gente que nunca se quer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda 😂🤦🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) 25 de julho de 2022

O mesmo aconteceu com Neymar, o jogador de futebol mais caro do mundo, que foi provisoriamente vinculado a uma transferência do PSG neste verão.

Mas quem quebrar o banco para contratar o craque brasileiro terá que lidar com as manchetes dos jornais que acompanham todos os seus movimentos – os mais recentes estão sendo centrados em um ‘mergulho’ que Neymar supostamente fez durante o jogo.

O jogador, no entanto, não estava aceitando muito do escrutínio que veio após a partida.

Depois que ele acusou a equipe brasileira Ge de atuar no que eles chamaram de desafio ‘fantasma’, ele respondeu na mesma moeda.

“Fantasma?“, lamentou ele no Twitter. “Ge sendo Ge… é pênalti! Bando de pessoas que nunca querem chutar uma bola e continuar fazendo merda.”