Fila começa por causa de tênis de corrida após recorde mundial impressionante (VÍDEO) — CMIO Esportes

A nigeriana Tobi Amusan está enfrentando uma enxurrada de perguntas depois que ela destruiu o recorde mundial dos 100 metros com barreiras no Campeonato Mundial em Eugene, Oregon.

Amusan registrou um tempo impressionante de 12,12 segundos em sua corrida semifinal, batendo o recorde mundial feminino anterior estabelecido por Kendra Harrison por 0,08 segundos e quebrou seu antigo recorde pessoal por quase 0,3 segundos.

Amusan então quebrou desta vez na final, executando um 12.06 – embora isso não tenha contado para os livros de recordes, pois foi considerado como sendo assistido pelo vento.

Foi a primeira medalha de ouro da Nigéria no Campeonato Mundial.

O tempo dela foi tão inesperado que a lenda do sprint Michael Johnson, que estava desempenhando funções de comentarista no evento, se perguntou em voz alta se o sistema de cronometragem do evento estava com defeito, especialmente porque 12 dos 24 corredores em três semifinais estabeleceram novos recordes pessoais em suas corridas.

“Não acredito que os tempos de 100h estejam corretos. Recorde mundial quebrado por 0,08! Conjunto de 12 PBs. 5 Recordes nacionais estabelecidos. E a citação de Cindy Sember depois de seu PB/NR ‘Eu estava ficando lento!’ Todos os atletas pareciam chocados”, escreveu Johnson no Twitter.

“Heat 2, fomos mostrados pela primeira vez com o tempo de vitória de 12,53. Alguns segundos depois, mostra 12,43. Arredondar para baixo em 0,01 é normal. .10 não é.”

Uma investigação mais profunda, no entanto, levou a alegações de que os sapatos usados ​​por Amusan podem ser a resposta às perguntas feitas por Johnson e outros.

Descobriu-se depois que ela estava usando sapatos Adidas Adizero Avanti – em vez dos tradicionais picos de pista – equipamento atlético projetado para corredores de longa distância.

Foi uma decisão, disse ela, porque esses sapatos têm solado mais macio e ajudaram a evitar recaídas da fascite plantar que ela foi diagnosticada no início deste ano – um tipo de lesão que afeta a sola dos pés.













A Adidas promoveu o vestuário como “como bater em avanço rápido” e que eles “proporciona um passeio rápido e propulsivo com alta tração e reduz a fadiga, para que você termine corridas de 5 km e 10 km com um chute”.

Não há alegação de ilegalidade no uso dos calçados pela Amusan, uma vez que se enquadram nos padrões aceitos utilizados em tais eventos.

“Minhas habilidades não estão centradas em espinhos”, disse Amusan, observando a polêmica.

“Eu tive fascite patelar no início da temporada, então isso me atrasou por um tempo,— acrescentou Amusan.

“Falei com a Adidas e perguntei se eu poderia conseguir pregos com uma sola mais macia. Eles recomendaram um monte de coisas e eu me sinto confortável em [the shoes]então eu os usava basicamente o tempo todo.

“Em termos de velocidade, sinto que precisava trabalhar na minha velocidade. Eu fiz 100m no início da temporada, então isso teve um grande fator para jogar nas barreiras e eu sabia que uma vez que eu terminasse a parte técnica, eu ficaria bem.

Os picos parecem ter um impacto nos eventos de obstáculos. Sydney McLaughlin, usando sapatos semelhantes produzidos por uma marca de calçados diferente, quebrou o recorde mundial dos 400m com barreiras no início da mesma semana.