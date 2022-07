Ronaldo volta à Inglaterra para conversas sobre a crise – mídia — CMIO Esportes

O atacante português deve discutir seu futuro no Manchester United esta semana

Cristiano Ronaldo deve voltar à Inglaterra na segunda-feira, antes das negociações sobre seu futuro com o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, segundo relatos.

Ronaldo, de 37 anos, perdeu toda a turnê de pré-temporada do United na Tailândia e na Austrália, ficando em Portugal para treinar.

Motivos familiares foram citados como estando por trás da ausência do atacante da turnê, embora Ronaldo tenha informado o United de seu desejo de sair antes da próxima temporada, enquanto busca desesperadamente o futebol da Liga dos Campeões.

De acordo com o The Athletic, Ronaldo era esperado de volta a Manchester na segunda-feira e potencialmente se encontrará com o técnico Ten Hag na terça-feira para discutir seu futuro.













O técnico holandês tem sido inflexível em querer que Ronaldo fique em Old Trafford e insiste que ele pode encaixar o atacante em seu sistema.

Diz-se que Ronaldo está decidido a deixar o clube, apesar de ainda ter um ano de contrato, e não está disposto a pensar em jogar na UEFA Europa League na próxima temporada – que é a competição continental para a qual o United foi destinado após uma campanha ruim na Premier League.

Grande parte da conversa sobre transferências durante a janela de verão foi tomada por relatos do agente de Ronaldo, Jorge Mendes, oferecendo serviços de seu cliente para alguns dos maiores clubes da Europa, apenas para ser rejeitado por nomes como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Chelsea. .

Mais recentemente, Ronaldo foi ligado ao Atlético de Madrid de Diego Simeone – algo que inquietou alguns fãs, considerando a história de sucesso de Ronaldo no rival Real.

Por coincidência, o United enfrenta o Atlético de Madrid em um amistoso no Ullevaal Stadion, em Oslo, no sábado.

O United apareceu impressionante na pré-temporada até agora sem o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro em suas fileiras, principalmente quando derrotou o rival da Premier League Liverpool por 4 a 0 em Bangkok.

Comentando sobre Ronaldo enquanto o United estava na Austrália, Ten Hag insistiu que o português poderia contribuir para a nova equipe que ele esperava formar, enquanto o United buscava o fim da seca de cinco anos de troféus.













“Um jogador de topo pode contribuir e Ronaldo é um jogador de topo absoluto no nosso plantel. disse o holandês.

“Os jogadores ditam a maneira como você joga. Principalmente jogadores que marcam gols porque são extremamente importantes para um time. Você constrói sua equipe em torno deles.”

Ronaldo, que retornou ao United da Juventus em uma mudança chocante no final do verão passado, tem uma temporada restante em seu contrato atual, mas tem a opção de mais um ano além disso.

No ano passado, ele foi o artilheiro do time, marcando 18 vezes em 30 jogos da Premier League e marcando seis vezes na Liga dos Campeões.

Assim que a pré-temporada for concluída, o United abrirá sua temporada na Premier League contra o Brighton em Old Trafford em 7 de agosto.