Ícone da Sprint acusado de ser ‘racista negro’ — CMIO Esportes

Michael Johnson foi criticado online por comentários feitos sobre Tobi Amusan da Nigéria

A lenda do atletismo Michael Johnson, que é negro, foi acusado de ‘racismo’ por questionar a série de recordes disputados no recente Campeonato Mundial em Oregon, incluindo o do nigeriano Tobi Amusan.

Johnson, quatro vezes vencedor da medalha de ouro olímpica que também conquistou oito títulos do Campeonato Mundial em sua carreira, disse em seu papel como comentarista de televisão e nas mídias sociais que suspeitava que relógios defeituosos pudessem ser os culpados depois que Amusan quebrou os 100m com barreiras femininos. recorde mundial em sua semifinal, enquanto metade do resto do campo também registrou melhores tempos pessoais.

Amusan parecia tão chocada quanto qualquer um ao quebrar o recorde estabelecido pela americana Kendra Harrison em 2016 por 0,08 segundos, em uma corrida quase três décimos de segundo mais rápida do que ela já havia registrado antes em sua carreira.

Johnson, no entanto, estava cético e foi às redes sociais logo depois para expressar sua opinião.

“Não acredito que os tempos de 100h estejam corretos”, escreveu Johnson no Twitter. “Recorde mundial quebrado por 0,08! Conjunto de 12 PBs. 5 Recordes nacionais estabelecidos. E Cindy Sember cita depois de seu PB/NR ‘Eu completamente [sic] Eu estava devagar! Todos os atletas pareciam chocados.”

“Heat 2, fomos mostrados pela primeira vez com o tempo de vitória de 12,53. Alguns segundos depois, mostra 12,43. Arredondar para baixo em 0,01 é normal. .10 não é”, acrescentou mais tarde.

Se Michael Johnson tivesse um problema com o cronômetro ou relógio, ele teria apenas assistido novamente e verificado com seu próprio cronômetro ou sumn. Mas não, ele teve que abrir a boca waaa e desacreditar a vitória de Tobi Amusan — Bane (@Sujodamystique) 25 de julho de 2022

Michael Johnson Você é naturalmente burro ou precisa se esforçar? Por que você não canaliza sua energia para se recuperar do derrame, seu racista negro! Toby Amusan é um recordista mundial e não há nada que você possa fazer sobre isso. https://t.co/q7bDB9tZOQ — Slim Daddy 🖤 (@kvngs_man) 25 de julho de 2022

Amusan correu ainda mais rápido na final, registrando um tempo de 12,06 – embora isso não tenha contado para um recorde mundial, pois foi assistido pelo vento.

A nigeriana disse mais tarde que a marca de calçados que usava, projetados para distâncias maiores e que ela usava devido a uma lesão no calcanhar, pode tê-la ajudado em seu tempo.

Foi a segunda vez em uma semana que um atleta quebrou um recorde mundial usando sapatos semelhantes.

Johnson, no entanto, foi acusado de tentar desacreditar o histórico de Amusan.

“Michael Johnson Você é naturalmente tão burro ou precisa se esforçar?” uma pessoa escreveu no Twitter.

“Por que você não canaliza sua energia para se recuperar do derrame, seu racista negro! Toby Amusan é um recordista mundial e não há nada que você possa fazer sobre isso.”

Outro escreveu: “Se Michael Johnson tivesse um problema com o cronômetro ou relógio, ele teria apenas assistido novamente e verificado com seu próprio cronômetro ou sumn. Mas não, ele teve que abrir a boca waaa e desacreditar a vitória de Tobi Amusan.”

O nível de burrice que aparece no meu feed agora é realmente impressionante! 😂 — Michael Johnson (@MJGold) 25 de julho de 2022

Como comentarista, meu trabalho é comentar. Ao questionar os tempos de 28 atletas (não de 1 atleta) perguntando se o sistema de cronometragem não funcionava mal, fui agredido, acusado de racismo e de questionar o talento de um atleta que respeito e previa vencer. Inaceitável. sigo em frente. — Michael Johnson (@MJGold) 25 de julho de 2022

“O nível de burrice que aparece no meu feed agora é realmente impressionante!” rebateu Johnson online, acrescentando também que a torrente de acusações lançadas em seu caminho era “inaceitável”.

“Como comentarista, meu trabalho é comentar. Ao questionar os tempos de 28 atletas (não de 1 atleta) perguntando se o sistema de cronometragem não funcionava mal, fui agredido, acusado de racismo e de questionar o talento de um atleta que respeito e previa vencer. Inaceitável. eu seguir em frente.”

Johnson não é estranho aos recordes mundiais, ou mesmo ao que é preciso para alcançá-los.

O atleta de 54 anos é geralmente considerado um dos melhores velocistas da história e já deteve recordes mundiais nos 200m e 400m, e também foi o único atleta masculino a vencer os dois eventos nas mesmas Olimpíadas – um feito ele alcançou em Atlanta em 1996.

Ele trabalha como comentarista da BBC desde 2001.