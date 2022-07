Ícone do futebol feminino dos EUA condenado após prisão por DWI — CMIO Esportes

A ex-estrela do futebol feminino dos Estados Unidos Hope Solo se declarou culpada nesta segunda-feira por dirigir com deficiência, quase quatro meses depois de ser encontrada inconsciente em um carro na Carolina do Norte que também continha seus gêmeos de dois anos.

Um relatório da polícia afirmou que Solo foi observada desmaiada em seu carro por cerca de uma hora do lado de fora do estacionamento de um centro de varejo. Um transeunte também disse à polícia que o motor estava funcionando no veículo.

Um policial que compareceu ao local disse que Solo cheirava a álcool e que recusou um teste de sobriedade em campo. Um mandado foi finalmente obtido para obter uma amostra de sangue dela, que mostrou que ela estava três vezes acima do limite legal.

Testes também confirmaram a presença de THC, um derivado da maconha, em seu sistema.













Solo, de 40 anos, também foi acusado de abuso infantil e resistência a um funcionário público relacionado ao incidente de 31 de março, mas estes foram demitidos voluntariamente pela ESPN, que citou uma reportagem do Winston-Salem Journal.

De acordo com o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Forsyth, Solo recebeu uma sentença suspensa de dois anos, bem como uma sentença ativa de 30 dias – embora ela tenha recebido 30 dias de crédito pelo tempo gasto como paciente de uma clínica de reabilitação.

Ela também foi condenada a pagar US$ 2.500 em multas, além de mais US$ 600 para pagar os custos de laboratório associados, enquanto também será obrigada a receber uma avaliação de abuso de substâncias e concluir quaisquer tratamentos prescritos a ela.

Falando em um comunicado após sua confissão de culpa, ela descreveu o incidente de março como “facilmente o pior erro da minha vida.”

“Eu subestimei a parte destrutiva da minha vida que o álcool se tornou. A vantagem de cometer um erro tão grande é que lições difíceis são aprendidas rapidamente. Aprender essas lições tem sido difícil e, às vezes, muito doloroso.”

Solo foi convocada 202 vezes pela seleção feminina dos Estados Unidos, ganhando uma Copa do Mundo e duas medalhas de ouro olímpicas durante seu mandato com a equipe.

Ela tem sido considerada uma figura controversa no mundo dos esportes dos EUA por vários comentários ao longo dos anos. Ela foi demitida da equipe dos EUA nas Olimpíadas de 2016 por chamar a equipe sueca “covardes” por adotar um plano de jogo defensivo contra eles.

Solo também foi preso em 2014 por uma briga envolvendo familiares, mas as acusações foram retiradas posteriormente.

Seu recorde de 102 jogos sem sofrer gols em sua carreira é um recorde no futebol internacional.