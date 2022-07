Chefe do Chelsea ataca estrelas após derrota humilhante na pré-temporada (VÍDEO) — CMIO Esportes

Thomas Tuchel teve algumas palavras duras para seu time do Chelsea depois que eles foram humilhados pelo Arsenal

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, admitiu que está preocupado com a forma de seu time antes do início da temporada da Premier League no início do próximo mês, depois que seu time foi facilmente ignorado pelo rival Arsenal, em um amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos durante a noite.

Os Blues foram forçados a lidar com a saída de dois defensores titulares, Antonio Rudiger e Andreas Christensen, que partiram em transferências gratuitas para Real Madrid e Barcelona, ​​respectivamente, e enquanto o novo regime de Todd Boehly no clube os fez gastar cerca de £ 80. milhões para o atacante da Inglaterra Raheem Sterling e o capitão do Senegal Kalidou Koulibaly, o técnico alemão diz que seu time está exibindo um “preocupante” falta de forma – principalmente quando comparado aos colegas londrinos do Arsenal.

Gols de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka e Albert Sambi Lokonga completaram uma goleada de 4 a 0 para os Gunners de Mikel Arteta e, embora talvez seja cedo demais para soar o alarme, Tuchel disse à mídia depois que estava desapontado com os esforços de sua equipe .

“Nós simplesmente não éramos competitivos”, disse Tuchel após a derrota unilateral. “A parte preocupante é que o nível de compromisso físico e mental para este jogo foi muito maior para o Arsenal do que para nós.

“Certamente não era nossa formação mais forte. Esta é uma parte de uma explicação, mas apenas uma pequena parte… Não posso garantir que estaremos prontos em duas semanas”, acrescentou antes da estreia do Chelsea em 6 de agosto na Premier League com o Everton de Frank Lampard.

Uma vitória, um empate (derrota nos pênaltis), uma derrota (ruim) para o Arsenal. Três gols no total. Nada de lençóis limpos. Muito trabalho para o Chelsea estar pronto para a nova temporada, a julgar por este US Tour #cfc — Matt Law (@Matt_Law_DT) 24 de julho de 2022

A turnê de pré-temporada do Chelsea pelos Estados Unidos viu o time bater o time mexicano Club America antes de perder nos pênaltis para o time da MLS, Charlotte FC.

A derrota desanimadora para o Arsenal encerrou o que foi uma sequência decepcionante de resultados.

“Não sei se alguma vez perdi um jogo na pré-temporada por 4-0. Não me lembro de não ter vencido duas partidas seguidas na pré-temporada”, continuou Tuchel. “Eu sou supersticioso, mas não de uma maneira que eu diga que uma pré-temporada ruim tem que significar uma temporada ruim.”

Apesar da aquisição de Boehly do ex-proprietário Roman Abramovich ser oficial há várias semanas, o Chelsea permanece em um estado de fluxo durante a mudança de alto nível.

Além de Abramovich, o clube foi atingido por algumas saídas consideráveis ​​- entre as quais a perda da negociadora-chefe de transferências Marina Granovskaia e do diretor técnico Petr Cech, duas figuras cruciais para a estratégia de transferência do clube nas últimas temporadas.

E apesar das adições de Sterling e Koulibaly, Tuchel diz que é necessário mais trabalho no mercado de transferências.

“Infelizmente, provou meu ponto e a última semana prova meu pontoo dito. “Sinto que estava certo quando olho para a última temporada e para as partes do jogo em que lutamos e como lutamos.

“Fomos sancionados e os jogadores nos deixaram, sabemos que alguns jogadores estão tentando nos deixar, e é aqui que está. Tínhamos um apelo urgente por jogadores de qualidade e uma enorme quantidade de jogadores de qualidade.

“Temos dois jogadores de qualidade – isso sem dúvida – mas não somos competitivos assim e, infelizmente, podemos ver isso hoje.”

Todd Boehly mostrou que está mais do que disposto a sacar seu talão de cheques quando necessário, mas não há dúvida de que as declarações pós-jogo de Tuchel servirão como um aviso para o conselho: é necessário mais investimento se eles tiverem intenções de manter um desafio pelo título na próxima temporada.

O Chelsea está atualmente travado em uma batalha com o Barcelona para contratar o zagueiro francês Jules Kounde do Sevilla – mas mesmo que os Blues consigam seu homem, suspeita-se que mais recrutas sejam necessários.

Mas, como Tuchel descobriu neste verão, é muito mais fácil falar do que fazer.