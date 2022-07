Conselho de Cricket Scotland renuncia antes do relatório de racismo – CMIO Esportes

O relatório deve mostrar evidências de que o críquete escocês é ‘institucionalmente racista’

O conselho de críquete da Escócia renunciou apenas um dia antes de uma revisão sobre o racismo no esporte ser publicada.

Espera-se que a revisão mostre evidências de racismo institucional no jogo doméstico e fez com que os diretores da Cricket Scotland anunciassem sua renúncia com efeito imediato na manhã de domingo.

“Estamos todos realmente arrependidos e pedimos desculpas publicamente a todos que sofreram racismo ou qualquer outra forma de discriminação no críquete na Escócia”. disse a diretoria.

Como parte de uma carta que foi enviada ao executivo-chefe interino da Cricket Scotland, o conselho enfatizou que eles ainda não tinham visto o conteúdo do relatório, mas estavam cientes de certas “cronogramas propostos e certas ações obrigatórias” encontrado dentro dele.

O conselho levantou preocupações de que os planos para alcançar uma resolução rápida para questões de racismo e modernizar a governança do críquete na Escócia sejam “impossível dentro do cronograma proposto e do atual quadro de governança”.













“A Cricket Scotland trabalhará em parceria com a SportScotland com efeito imediato para garantir governança, liderança e apoio apropriados para a organização e o esporte nos próximos dias”. a organização então prometeu em um comunicado após a renúncia do conselho.

“E esses arranjos serão revistos após a publicação do relatório sobre racismo no críquete na Escócia e atualizações dadas de acordo”, acrescentou. também foi prometido.

Reagindo à notícia, um porta-voz da SportScotland reconheceu que esta “tem sido um momento excepcionalmente desafiador para todos os envolvidos no críquete escocês”.

“Fomos informados da decisão do conselho e, como agência nacional para o esporte, tomaremos medidas imediatas para fornecer governança adicional significativa e apoio de liderança ao Cricket Scotland”. SportEscócia continuou.

A SportScotland encomendou a investigação de racismo no ano passado, após alegações de figuras como o jogador escocês de todos os tempos, Majid Haq, de racismo e discriminação predominantes no futebol escocês.













A revisão foi realizada por um especialista em igualdade e diversidade chamado Plan4Sport, e várias referências e alegações foram repassadas à Police Scotland.

Em abril, um relatório provisório revelou que mais de 200 pessoas se apresentaram para depor, e a BBC disse ontem que a SportScotland estava considerando medidas tão drásticas quanto cortar o financiamento para a Cricket Scotland quando o relatório completo for finalmente publicado.

Evidência de críquete escocês sendo “institucionalmente racista” segue reivindicações idênticas que o ex-jogador de críquete de Yorkshire Azeem Rafiq fez do jogo inglês aos membros do parlamento no ano passado.

Como punição, o Yorkshire teve partidas internacionais temporariamente retiradas do campo de Headingley, enquanto o Conselho de Críquete da Inglaterra e do País de Gales elaborou um plano de 12 pontos para combater o racismo no críquete inglês.