Tempo de Messi no FC Barcelona não acabou, diz presidente do clube — CMIO Esportes

O “capítulo” de Lionel Messi no FC Barcelona “não acabou” segundo o presidente Joan Laporta, que admitiu que a saída do ícone do futebol do clube poderia ter sido melhor tratada.

Messi deixou seu clube de infância de mais de duas décadas no verão passado, quando os catalães sem dinheiro não lhe ofereceram um novo contrato em meio a regras rígidas de teto salarial da La Liga.

O argentino agora atua no Paris Saint Germain, onde assinou um contrato de dois anos que os relatórios sugerem que ele honrará.

No entanto, enquanto refletia sobre a partida e o legado da lenda do clube no Camp Nou em uma entrevista à ESPN, Laporta começou confessando que o sete vezes vencedor da Bola de Ouro foi “tudo” para o Blaugrana.

“Para o Barça, ele foi possivelmente seu maior jogador, o mais eficiente. Para mim, ele só é comparável a Johan Cruyff. Mas tinha que acontecer um dia. Tivemos que tomar uma decisão como consequência do que herdamos. A instituição está em encarregado de jogadores, treinadores”, Laporta explicou, com referência à regra anterior de Josep Bartomeu em seu papel.

Laporta disse que espera que o capítulo de Messi no Barça “não acabou”.













“Acho que é nossa responsabilidade tentar … encontrar um momento para consertar esse capítulo, que ainda está aberto e não foi fechado, para que fique como deveria, e que tenha um final mais bonito”. ele sugeriu.

“Como presidente do Barça, fiz o que tinha que fazer” Laporta disse sobre o corte de laços com Messi.

“Mas também como presidente do Barça, e em nível pessoal, acho que devo a ele.”

Laporta também falou sobre a situação financeira do Barça como parte do bate-papo.

Embora o clube tenha sido relatado como tendo dívidas de até US $ 1,5 bilhão, a venda de 25% de seus direitos televisivos para a empresa de investimentos americana Sixth Street pelos próximos 25 anos permitiu que eles trouxessem jogadores como Raphinha e atacante do Leeds United. O atacante do Bayern de Munique, Robert Lewandowski.

“No momento, temos um patrimônio líquido positivo. Em cerca de um mês, ganhamos cerca de € 650 milhões (US$ 664 milhões)”, Laporta alegou.













“Tivemos que agir rápido. Os direitos de TV foram vendidos, 25% deles, e isso gerou uma receita importante. O clube está no caminho para ser sólido; financeiramente o clube está melhor com o dinheiro que entrou, e nós conseguimos pagar € 100 milhões do crédito que tínhamos através do Goldman Sachs.

“Além disso, é preciso dizer que o clube voltou a ser sólido economicamente, mas temos que trabalhar mais para aumentar nossos ganhos, não vendendo ações, mas não lucrando com elas”.

Sobre a potencial Superliga Europeia, que o Barça, os rivais Real Madrid e Juventus ainda voltam apesar da retirada dos clubes ingleses, Laporta enfatizou que o Barça “tenha uma abordagem calma sobre isso” por enquanto em “não querer incomodar ninguém, encorajar o diálogo com as instituições da Europa, sejam elas políticas ou desportivas, e [making] é a competição mais atraente do mundo“.

“Tem que ser aberto, e nós do Barcelona dissemos isso. Também vamos respeitar os órgãos estatais na Europa, a UEFA neste caso.

“Estamos abertos à discussão, mas o que vai ser é uma competição onde os clubes poderão exercer o seu poder de tomar as suas próprias decisões”, disse. Laporta insistiu.













“No final, somos nós que estamos apoiando o peso do que é o futebol europeu. É aí que pode ser a competição mais atraente do mundo se fizermos isso direito, e tenho certeza de que vamos fazer certo porque a lei nos protege.”

Por último, porém, Laporta fez uma despedida em times como PSG e Manchester City, apoiados por Qatar e Abu Dhabi, respectivamente.

“Além disso, os clubes chegaram a um ponto em que temos que criar regras que nos permitam competir com clubes estatais cujos recursos não vêm do futebol, mas de outras indústrias, então distorcem o futebol europeu e tornam tudo isso insustentável. “ ele disse.

“Clubes com pedigree e história como Juve e Barça veem uma ameaça desses clubes que jogam dinheiro no problema e distorcem o mercado”.