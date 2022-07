O principal chefe das Olimpíadas da Rússia fala sobre a falta de jogos futuros — CMIO Esportes

Alexander Zhukov diz que seria ‘extremamente triste’ se a Rússia fosse forçada a sair dos próximos Jogos Olímpicos

Os futuros Jogos Olímpicos podem acontecer sem o envolvimento de atletas russos, diz o presidente honorário do Comitê Olímpico Russo, Alexander Zhukov.

Vários esportes russos foram severamente impactados no cenário internacional pela série de sanções impostas à infraestrutura esportiva do país após a campanha militar na Ucrânia que começou no final de fevereiro; penalidades que foram impostas às restrições já impostas aos atletas olímpicos da Rússia como punição pela Agência Mundial Antidoping depois que eles acusaram a Rússia de se envolver em uma campanha prolongada de doping patrocinado pelo Estado nos Jogos Olímpicos de Sochi 2014.

Atletas russos, no entanto, competiram nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim e nos Jogos de Tóquio sob a bandeira neutra da Equipe ROC – o que significa que a Rússia tinha representação olímpica, mas a bandeira e o hino nacionais foram proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

A equipe ROC teve um desempenho admirável nos recentes Jogos Olímpicos de Inverno, terminando em segundo lugar no total de medalhas atrás da Noruega. Enquanto isso, eles também conquistaram o quinto maior total de medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio atrasadas.

Mas, de acordo com Zhukov, os atletas russos serão convidados a voltar ao cenário internacional em breve.

“Nossos atletas voltarão mais cedo ou mais tarde às competições internacionais, não há dúvida. Tenho certeza de que muitos membros do COI desejam sinceramente que nossos atletas retornem. E, em geral, o movimento olímpico sem a Rússia é inferior”, disse Zhukov à Match TV.

“Lembramos das Olimpíadas de Los Angeles [in 1984]quando nossos atletas não participaram, você pode imaginar, mas, claro, é extremamente triste”, Zhukov, que também é vice-presidente da Duma do Estado.

Os comentários de Zhukov vêm logo após o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, expressar uma opinião semelhante, que descreveu a possibilidade de atletas russos serem excluídos dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris como sendo “inconcebível.”

“Dissemos mais de uma vez, e isso é confirmado por representantes de outros países e federações, que sem a Rússia o desenvolvimento do esporte mundial é impossível”, disse Matytsin, também à Match TV.

“E para privar [Russia of] o direito de participar dos Jogos Olímpicos, acho que seria um crime e levaria a uma discórdia ainda maior dentro do movimento olímpico.”

Os comentários de Zhukov e Matytsin surgem no momento em que aumentam os temores de que futuras estrelas do esporte russo em potencial possam optar por representar outras federações esportivas como um método de contornar as várias sanções impostas ao esporte russo.

Este tópico ganhou destaque recentemente, principalmente depois que a russa Elena Rybakina venceu recentemente Wimbledon enquanto representava o Cazaquistão – embora sua decisão de mudar de nacionalidade remonte a vários anos.

Zhukov, no entanto, vê um futuro brilhante para a Rússia no cenário esportivo internacional e invejáveis ​​conquistas de medalhas das próximas Olimpíadas.

“Até agora, a mudança de cidadania esportiva entre os atletas russos não se tornou generalizada,” ele disse.

“No futuro, provavelmente, alguém poderá dar esse passo, mas acho que a situação política se normalizará e haverá cada vez mais participantes nossos em competições internacionais.

“Claro, eu gostaria de ver atletas russos nas principais competições do mundo. Mas não desista. Temos um país grande, tradições desportivas magníficas. Tenho certeza de que conseguiremos organizar as competições de forma que nossos atletas progridam e estejam prontos para entrar no cenário internacional.”