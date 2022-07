Fãs protestam contra possível contratação de Ronaldo — CMIO Esportes

A última especulação sobre o futuro de Cristiano Ronaldo tem a estrela portuguesa ligada a um retorno sensacional à Espanha com as cores do Atlético de Madrid – mas não se a legião de fãs do clube tiver algo a ver com isso.

Exatamente onde Ronaldo estará quando as várias ligas europeias começarem nos próximos meses continua sendo um dos tópicos mais discutidos do futebol depois que o artilheiro de 37 anos deixou claro seu desejo de deixar o Manchester United pela segunda vez após os Red Devils. campanha insípida da Premier League na última temporada.

Pensa-se que Ronaldo está à procura de um novo clube que possa entregar-lhe o que seria uma sexta coroa da Liga dos Campeões, mas até agora seus representantes foram rejeitados por uma série de clubes de elite da Europa, com Chelsea e Bayern de Munique recusando os avanços de representantes de Ronaldo.

Em outros lugares, o Real Madrid não parece interessado em um retorno, enquanto o rico Paris Saint-Germain, pelo menos até agora, resistiu à tentação de emparelhar Ronaldo com Lionel Messi no que seria uma parceria de bilheteria no fulcro de seu ataque. .

Assim, com as opções se estreitando, o mais recente destino potencial citado pela mídia é o Atlético de Madrid de Diego Simeone – uma jogada que quase certamente inflamaria as tensões com o ex-clube de Ronaldo no lado oposto da capital espanhola.

Mas, a julgar pelas reações de alguns torcedores do Atlético, eles também não querem que a possível mudança se torne realidade.

#ContraCR7 si viene este a mi atleti doy de baja mis dos abonos…. No somos un asilo para recoger la escoria — Miguel Parraga (@diablo_685) 23 de julho de 2022

#ContraCR7Não se trata apenas de torcedores do Atlético, os torcedores de todos os clubes devem rejeitar Runaldo! — 王守舂の十三香🏯勘定奉行在職中🏯 (@NMYJSL) 24 de julho de 2022

“Se este chegar ao meu Atleti, cancelarei minhas duas assinaturas…. Não somos um asilo para coletar escória”, twittou um apoiador, conforme observado pelo Mirror.

“Não se trata apenas de torcedores do Atlético, os torcedores de todos os clubes devem rejeitar Ronaldo”, acrescentou outro, quando a hashtag do Twitter #ContraCR7 (contra CR7) ganhou força online.

“Um palhaço que representa tudo o que não é o Atleti. Destruiria o vestiário, os torcedores e tudo o que toca. Nem sequer é sustentado desportivamente, [he’s] em claro declínio”, foram os pensamentos de outro torcedor.

“No Clube nunca colocaríamos os resultados da marca, imagem ou dividendos económicos antes dos desportivos ou sociais.”













Publicamente, o novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag, afirmou que Ronaldo está na vanguarda de seus planos para a próxima temporada, mas acredita-se que o clube permitirá que ele saia se uma oferta aceitável for recebida.

O Atlético, no entanto, exigiria que Ronaldo fizesse um corte significativo em seus salários de £ 500.000 por semana (US $ 600.000) se o acordo se tornar realidade, embora um acordo de empréstimo com salários dividido entre as duas equipes possa ser uma possibilidade mais atraente. .

Outros recusaram a ideia de que Ronaldo daria as costas ao Real Madrid – um clube em que ele passou a maior parte de uma década – para representar seus rivais da cidade, embora as discussões muito públicas de Ronaldo com o Manchester City um ano atrás tenham mostrado que a lealdade muitas vezes vem atrás de finanças e títulos no futebol de alto nível.

Mas onde quer que ele vá, fica claro que o jogador de futebol mais famoso do mundo certamente não é visto como a mercadoria que ele já foi.