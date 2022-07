Chefe russo de MMA desqualifica lutadores por serem muito chatos (VÍDEO) — CMIO Esportes

Dois lutadores da ACA foram desclassificados pelo fundador da promoção de MMA, Mairbek Khasiev, após fazer uma luta que ele considerou muito chata.

Mais tarde, Khasiev prometeu que nem Ali Bagov nem Rashid Magomedov serão pagos pelo trabalho da noite.

Os dois lutadores se encontraram nas quartas de final de um Grand Prix. Por quatro rodadas, no entanto, eles se afastaram e desistiram de tentar causar qualquer dano ao rival.

Antes do quinto round, um Khasiev irritado entrou no octógono e cancelou a ação para a confusão do árbitro – que também incentivou os homens a serem mais ativos – e os lutadores, enquanto os torcedores assobiavam.

Na sequência, Khasiev acusou os dois homens de brigar que foi “100% de acordo entre os participantes” e prometeu que não seriam pagos.

O fundador da ACA, Mairbek Khasiev, acabou de desqualificar Ali Bagov e Rashid Magomedov por serem muito chatos. 😵MMA continua selvagem. pic.twitter.com/5NvW5tDV8I — Mania de MMA (@mmamania) 22 de julho de 2022

“Tais coisas não podem ser feitas, e isso não funcionará conosco”, Khasiev afirmou. “Eles definitivamente não participarão do Grande Prêmio, mas decidiremos sobre sua presença adicional na promoção.

“Isso já é nosso direito – o contrato foi concluído, não o violamos. E se sim, então temos todos os direitos de ditar os termos”, acrescentou Khasiev.

Khasiev lançou sugestões do irmão de Bagov de que Bagov teria terminado a luta no quinto round.

“Se apenas,” disse Khasiev. “Eu não preciso ouvir o que poderia ter acontecido na quinta rodada.”

“Você tem que agir na hora certa. Tenho certeza que esse hit entre os dez primeiros [of the rankings] nossa parte continuará a ser repulsivo para todos”, ele alegou.

Cortando uma pergunta sobre aparentes ameaças que Bagov fez de deixar a promoção se não for pago, Khasiev se intrometeu e disse: “Pelo amor de Deus, tudo de bom.”

“Nós não vamos pagar uma taxa [to the fighters]” ele garantiu.













“As pessoas vieram para ver uma boa luta, nós [paid] despesas sérias e, de fato, fomos enganados. Esses são os problemas deles. Não temos um único lutador, as portas estão abertas tanto para entrada quanto para saída.”

Além disso, Khasiev também assume total responsabilidade por suas ações precipitadas que podem ser a primeira no MMA ou certamente uma ocorrência muito rara.

“Tomo 99% das decisões porque sou responsável. Mesmo que a decisão esteja errada, não direi que é culpa de outra pessoa.

“Assumo a responsabilidade e continuarei a fazê-lo. Deixe-os dizer o que quiserem. Desde que não se ofendam.” ele terminou sobre isso.