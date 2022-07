Djokovic confirma ligação do ‘Dream Team’ com Nadal e Federer – CMIO Esportes

Novak Djokovic confirmou que completará uma lista de lendas do tênis ao lado de Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray enquanto competem pelo Team Europe na Laver Cup, em Londres, no final deste ano.

Djokovic, de 35 anos, se juntará a outros membros do grupo que já foram apelidados de ‘Big Four’ de seu esporte para o torneio no The O2 na capital do Reino Unido de 23 a 25 de setembro.

Eles farão parte de uma equipe europeia capitaneada pelo ex-grande sueco Bjorn Borg, e enfrentarão o Team World liderado pela lenda americana John McEnroe.

Para Djokovic, será a primeira vez que ele joga a Laver Cup desde Chicago em 2018.

“Estou muito empolgado por me juntar ao Team Europe novamente para a Laver Cup na arena O2 de Londres em setembro.” disse 21 vezes rei do Grand Slam em comentários no site do torneio.

“É a única competição em que você pode jogar em um ambiente de equipe com caras contra os quais você normalmente compete e se juntar a Rafa, Roger e Andy – três dos meus maiores rivais de todos os tempos – será um momento verdadeiramente único na a história do nosso esporte”.













Entre eles, Djokovic, Nadal e Federer possuem impressionantes 63 títulos de Grand Slam, enquanto o ex-número um do mundo Murray também tem três em seu nome.

O quarteto ganhou 66 dos últimos 76 títulos de simples masculinos do Grand Slam em oferta – incluindo dois para Nadal este ano e um para Djokovic mais recentemente em Wimbledon.

Federer, 40, foi prejudicado por uma lesão no crepúsculo de sua carreira e não competiu desde Wimbledon em 2021 – mas disse no início deste mês que ainda estava visando um retorno em setembro.

Nomeada em homenagem ao ícone do tênis australiano Rod Laver, a Laver Cup de três dias foi lançada há seis anos e apresenta seis dos melhores jogadores da Europa contra seis contrapartes do resto do mundo.

A Team Europe venceu todas as edições do evento até agora, triunfando em Praga 2017, Chicago 2018, Genebra 2019 e Boston 2021.

Ainda há duas vagas a serem preenchidas na equipe europeia para este ano, enquanto o Team World de McEnroe até agora contém o Canadá Felix Auger-Aliassime, o americano Taylor Fritz e Diego Schwartzman da Argentina.













O torneio deste ano será uma chance para Djokovic competir em Londres, embora o jogador de 35 anos tenha essa oportunidade negada no Aberto dos EUA em agosto e setembro.

Os organizadores nomearam Djokovic na lista provisória de inscritos esta semana, mas confirmaram que respeitariam as regras de entrada do governo dos EUA, que proíbem não cidadãos como Djokovic de entrar no país se não forem vacinados contra o Covid-19.

Djokovic repetiu após sua vitória em Wimbledon que não estava disposto a se vacinar contra o Covid simplesmente para poder jogar em torneios, o que significa que ele será impedido de participar dos próximos torneios dos EUA.