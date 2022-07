Lutador do UFC mira resposta atrevida aos ‘fat-shamers’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O herói da casa, Paddy Pimblett, emitiu uma mensagem descarada para seus críticos enquanto o lutador do Liverpool ganhava peso antes de seu confronto de peso leve com o rival norte-americano Jordan Leavitt no UFC Londres neste fim de semana.

O brawler impetuoso Pimblett chegou a pesar 156lbs – bem no limite dos leves – na capital do Reino Unido na sexta-feira, enquanto se prepara para enfrentar Leavitt no confronto UFC Fight Night na O2 Arena no sábado à noite.

Muito tem sido feito sobre o ganho de peso selvagem de Pimblett enquanto ele aumenta de tamanho entre as lutas, embora o homem apelidado de ‘Paddy the Baddy’ tenha disparado uma farpa para os críticos de teclado depois de sair da balança.

“Todo mundo que tentou me envergonhar ou disse que eu perderia peso ou desistiria – beije minha bunda”, disse o homem de 27 anos enquanto se virava e mostrava o traseiro para as câmeras.

O ex-campeão do Cage Warriors, Pimblett, pretende fazer três vitórias em três dentro do octógono do UFC neste fim de semana.

O colorido peso leve venceu uma luta de estreia selvagem na promoção com um nocaute no primeiro round sobre Luigi Vendramini em Las Vegas em setembro passado, antes de encantar os fãs do Reino Unido com uma finalização de Rodrigo Vargas em Londres em março.

Trabalho fácil! Para todos os especialistas em poltronas que disseram que eu iria desistir ou perder peso🖕🏻e para todos os cogumelos que tentam me envergonhar, onde você está agora?🤫 156! Corte de peso fácil da última vez 🤗 https://t.co/hlUNxwT0gy — Paddy, o vilão (@theufcbaddy) 22 de julho de 2022

Desta vez, o 18-3 Liverpudlian encontra o natural de Las Vegas Leavitt, ex-participante do Dana White’s Contender Series que está 10-1 geral em sua carreira e tem três vitórias em quatro lutas no UFC.

Leavitt é conhecido por suas próprias travessuras no octógono, celebrando vitórias realizando as aberturas e rebolando dentro da jaula.

rezando para que leavitt faça isso com o paddy antes do twerk também só querendo saber quem deve ser o favorito na luta? acho que paddy odeia muitas nuvens de julgamento quando o próprio leavit também é… não tão bom não sei ou me importo o suficiente tbm só quero ver uma dança engraçada pic.twitter.com/a7st3umrpe — avidya👽☠️ (@haiyoohashes) 21 de julho de 2022

O americano prometeu fazer o mesmo em Londres se chocar a torcida da casa – embora Pimblett tenha ameaçado praticar um ato sexual em seu rival, caso ele vença.

“Ele está falando todo tipo de merda louca. Ele é um caranguejo absoluto”, o britânico disse de seu oponente.

“Ele não pode dar um soco para salvar sua vida e está tentando falar merda. É uma loucura… eu diria que minha avó está morta, e ela acabaria com ele. Você sabe o que eu quero dizer?”













Pimblett então acrescentou sua ameaça vulgar, dizendo: “Eu vou fazer um saquinho de chá para ele, cara.”

“Vou dar um saquinho de chá nele como se fosse Modern Warfare 2… Vou me agachar o mais perto possível da cabeça dele sem que o árbitro grite comigo. Vou me agachar como se estivesse em Modern Warfare 2.”

No topo da lista, com o retorno do UFC a Londres para seu segundo evento este ano, está o duelo de pesos pesados ​​entre o favorito local Tom Aspinall e o americano Curtis Blaydes.

A estrela em ascensão Aspinall encantou o público da última vez na capital do Reino Unido quando finalizou o russo Alexander Volkov na primeira rodada do evento principal.