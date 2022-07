Neymar declara desejo de ficar no Paris Saint Germain — CMIO Esportes

O brasileiro que quebrou o recorde mundial de transferências está ligado a uma mudança do clube

Neymar, atacante do Paris Saint Germain, gostaria de permanecer no clube neste verão e além, se depender dele, conforme confirmado por comentários que fez à imprensa francesa neste fim de semana.

O PSG está atualmente no Japão em sua turnê de pré-temporada e conquistou sua segunda vitória no Extremo Oriente com uma vitória por 3 a 0 sobre o Uwara Reds no sábado.

No final da tarde, comenta que Neymar feito para a AFP em Tóquio foram divulgados online, e fizeram o brasileiro declarar que quer ficar no Parc des Princes.

“Ninguém do clube me disse nada sobre os planos para o meu futuro, do jeito que as coisas estão”. ele adicionou.

“Eu não sei que tipo de planos eles têm para mim – eu quero ficar” Neymar reiterou.

Neymar: “Quero ficar no Paris Saint Germain. Ninguém do clube me disse nada sobre os planos para o meu futuro, como as coisas estão”, disse à AFP. 🚨🇧🇷 #PSG“Não sei que tipo de planos eles têm para mim – quero ficar”. pic.twitter.com/y7lEXvBBEV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23 de julho de 2022

Reportagens já haviam afirmado que o PSG estava tentando se livrar de seu recorde mundial, € 222 milhões do FC Barcelona em 2017 e que Neymar também estava disposto a fugir dos gigantes apoiados pelo Catar devido a comentários feitos pelo presidente Nasser al-Khelaifi na mídia.

Questionado sobre a possível saída de Neymar na atual janela de transferências do verão em uma entrevista recente ao MARCA, Al-Khelaifi se absteve de mencionar Neymar pelo nome, mas enfatizou que seu clube agora administrado por Christophe Galtier queria “jogadores jovens, talentosos, comprometidos com mentalidade vencedora, pessoas que querem morrer por este emblema”.

“Queremos ser mais fortes coletivamente, jogar em equipe e que o clube esteja acima de tudo”, Al-Khelaifi continuou, acrescentando que “alguns virão e outros irão” mas que as negociações permaneceriam privadas.

No início desta semana, também foi dito que Neymar havia sido oferecido ao campeão da Premier League Manchester City, que o recusou. No entanto, seu gerente Pep Guardiola insistiu que os relatórios sobre isso não eram precisos.













“Sinto muito pelo Le Parisien, mas não é verdade”, protestou Guardiola.

“Sinto muito por eles porque as informações que receberam são falsas. Neymar é um jogador incrível e pelas minhas informações, ele é um cara legal.

“Deixe-o se expressar em Paris. O City compra 150 jogadores todo verão, e isso não é verdade. Sinto muito por Neymar, é claro.” o catalão terminou.

Com contrato que vai até 2027, Neymar deve iniciar a temporada da Ligue 1 com o PSG no dia 6 de agosto, no Clermont Foot.