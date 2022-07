Kremlin comenta esnobe de xadrez do campeão norueguês — CMIO Esportes

Magnus Carlsen confirmou nesta quarta-feira que não defenderá seu título no ano que vem contra o russo Ian Nepomniachtchi

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse estar desapontado com a decisão do ícone do xadrez norueguês Magnus Carlsen de não defender seu título mundial contra o russo Ian Nepomniachtchi.

O pentacampeão Carlsen anunciou na quarta-feira que não competiria contra o desafiante Nepomniachtchi pelo título mundial no próximo ano.

Explicando a decisão, o norueguês disse estar “não motivado” para jogar outra partida pelo título mundial, tendo anteriormente pedido mudanças no formato.

Nepomniachtchi ganhou o direito de enfrentar Carlsen ao vencer o Torneio de Candidatos da FIDE ao competir sob o status neutro em Madri no início deste mês.

Ele agora vai disputar o título mundial contra o chinês Ding Liren, que foi o vice-campeão do evento.













Reagindo à notícia, o porta-voz presidencial russo Peskov – que também é presidente do Conselho de Administração da Federação Russa de Xadrez – expressou sua decepção.

“Claro que sentimos muito. Isso não fica bem em Carlsen. Ainda vamos apoiar Ian e esperar pela coroa na Rússia”, disse. disse o funcionário do Kremlin, de acordo com a TASS.

Nepomniachtchi, 32, se recusou a comentar quando abordado pela mídia russa por suas opiniões sobre a situação.

Por coincidência, o russo estava enfrentando Carlsen em um torneio rápido e blitz na Croácia na quarta-feira, onde a dupla empatou seu primeiro confronto.

Em outro lugar, o chefe da FIDE, Arkady Dvorkovich, disse que respeitou a decisão de Carlsen e que nenhuma sanção seria imposta.

“Eu respeitosamente aceitei (a decisão de Carlsen). Não há sanções e não pode haver, já que nenhuma regra foi violada”. Dvorkovich disse à RIA Novosti.

Apelidado de ‘Nepo’, o grande mestre russo Nepomniachtchi disputou a última partida do Campeonato Mundial contra Carlsen em dezembro de 2021, mas foi confortavelmente derrotado pelo norueguês.

Carlsen é amplamente considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos. Ele ganhou o título mundial pela primeira vez em 2013 e o defendeu em quatro ocasiões subsequentes.

Ele foi empurrado até o fim pelo russo Sergey Karjakin em Nova York em 2016, antes de vencer em uma série de desempates rápidos.

Karjakin atualmente se encontra banido pela FIDE por seu apoio público ao presidente russo Vladimir Putin e à operação militar na Ucrânia.

Antes do Campeonato Mundial do próximo ano, Carlsen queria uma mudança do formato clássico de partida e favoreceu um tipo de competição acelerada.

O norueguês recebeu um prazo de 20 de julho – Dia Internacional do Xadrez – pela FIDE para confirmar sua participação.













Ao anunciar sua decisão, Carlsen enfatizou que não estava se aposentando do jogo.

“Eu simplesmente sinto que não tenho muito a ganhar” disse o homem de 31 anos.

“Eu particularmente não gosto disso e, embora tenha certeza de que uma partida seria interessante por razões históricas e tudo isso, não tenho nenhuma inclinação para jogar e simplesmente não jogarei a partida.

“Não estou me aposentando do xadrez, ainda serei um jogador ativo”, ele adicionou.

“Eu tenho um monte de xadrez chegando. Gosto muito de jogar torneios. Obviamente, gosto muito mais deles do que gosto do Campeonato Mundial e, francamente, não me vejo parando como jogador de xadrez tão cedo.”

Nepomniachtchi tentará se tornar o primeiro campeão mundial da FIDE da Rússia desde Vladimir Kramnik em 2006.