Quadribol ganhou vida nos livros de Harry Potter e agora é popular nas faculdades dos EUA

Os órgãos governamentais do Quadribol decidiram mudar o nome do esporte para ‘quadball’, em parte como uma reação ao suposto autor de Harry Potter, JK Rowling. “posições anti-trans”.

O Quadribol foi trazido à vida por Rowling na popular série de livros sobre o bruxo adolescente, e desde então se espalhou para os campi universitários dos Estados Unidos.

Em dezembro do ano passado, Quadribol dos EUA e da Liga Principal de Quadribol revelaram que estavam pensando em uma mudança de nome devido à perda de “oportunidades de patrocínio e transmissão.”

Na terça-feira, porém, um órgão governamental separado chamado Associação Internacional de Quadribol disse que Rowling “posições anti-trans” foram a razão para a mudança para quadball.

“Tentamos deixar claro que são as duas razões”, comentou o porta-voz do Quadribol dos EUA e da Liga Principal de Quadribol Jack McGovern ao New York Times.

“Não pretendíamos dar um juízo de valor sobre qual motivo era mais importante que o outro”, ele acrescentou, embora McGovern tenha afirmado que a associação do esporte com Rowling, que foi acusada de ser transfóbica e nega tais alegações, tem sido problemática no recrutamento de novos jogadores.

O nome quadball refere-se à quantidade de bolas em campo durante as partidas e também ao número de posições dos jogadores.

O Quadribol da Liga Principal e o Quadribol dos EUA agora serão conhecidos como Quadball da Liga Principal e Quadball dos EUA, com a expectativa de que a Associação Internacional de Quadribol altere seu nome de acordo em um futuro próximo.

Em um comunicado, a diretora executiva do Quadball dos EUA, Mary Kimball, observou como, “em menos de 20 anos” seu esporte cresceu “de algumas dezenas de estudantes universitários na zona rural de Vermont a um fenômeno global com milhares de jogadores, ligas semiprofissionais e campeonatos internacionais”.

“Nossas organizações estão comprometidas em continuar empurrando o quadball para frente”, ela jurou.

Quadball foi adaptado em um esporte da vida real há 17 anos em 2005 e agora possui 600 equipes em 40 países.