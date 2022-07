US Open esclarece posição após Djokovic ser nomeado na lista de inscritos — CMIO Esportes

O sérvio não vacinado foi incluído na lista de Flushing Meadows, mas parece improvável que jogue

Os organizadores do US Open indicaram que não farão esforços especiais para que estrelas estrangeiras não vacinadas apareçam no torneio deste ano, apesar de Novak Djokovic aparecer na lista de inscritos divulgada esta semana.

Djokovic foi nomeado entre os jogadores elegíveis para o Grand Slam, que começa em 29 de agosto, mas por não estar vacinado contra a Covid-19, o sérvio não poderá entrar no país.

“De acordo com o Livro de Regras do Grand Slam, todos os jogadores elegíveis são automaticamente inscritos nos campos de sorteio principal de simples masculino e feminino com base na classificação 42 dias antes da primeira segunda-feira do evento” uma declaração do US Open esclareceu.

“O US Open não tem um mandato de vacinação para os jogadores, mas respeitará a posição do governo dos EUA em relação às viagens ao país para cidadãos não-americanos não vacinados.”

Djokovic repetiu após seu triunfo em Wimbledon no início deste mês que não planeja ser espetado contra o Covid-19.

“Não estou vacinado e não estou planejando me vacinar, então a única boa notícia que posso ter é que eles removem o cartão verde obrigatório de vacina ou o que você chama para entrar nos Estados Unidos ou isenção” disse o 21 vezes campeão do Grand Slam.

A posição do US Open significa que jogadores americanos não vacinados, como o craque masculino Tennys Sandgren, poderão jogar, enquanto estrelas estrangeiras como Djokovic, que não tiveram o jab, são efetivamente barradas porque não podem entrar nos EUA.













Sandgren está entre os que criticam a situação, chamando-a de “vergonhoso” que os chefes de tênis dos EUA não “lutar por uma isenção para Novak.”

O ícone do tênis americano John McEnroe também se manifestou após Wimbledon, acusando políticos de “atrapalhando demais”.

“Eles fizeram isso na Austrália. Vamos deixar o cara entrar e tocar nos EUA. Quero dizer, vamos. Isto é ridículo,” McEnroe disse na ESPN.

Djokovic foi deportado da Austrália em janeiro, antes do primeiro Grand Slam do ano consecutivo por causa de seu status de vacina.

O jogador de 35 anos foi autorizado a jogar no Aberto da França e Wimbledon, mas perderá o grande final da temporada em Flushing Meadows.













Sua participação no Aberto da Austrália de 2023 também parece duvidosa, já que o país normalmente impede que qualquer pessoa deportada volte a entrar por um período de três anos. Houve sugestões, no entanto, de que o governo australiano poderia intervir.

Além do US Open – onde é tricampeão – Djokovic será forçado a perder outros eventos americanos, como o Western & Southern Open, também conhecido como Cincinnati Masters, que acontece antes do Flushing. Prados.

Falando em fevereiro, Djokovic disse que perder títulos era uma “preço que estou disposto a pagar” em vez de ceder e ser vacinado.

O russo número um do mundo, Daniil Medvedev, será o atual campeão masculino do Aberto dos Estados Unidos, depois de vencer Djokovic em três sets na final do ano passado.