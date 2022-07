Proprietários do Chelsea levantando dívida de US $ 950 milhões para ‘reformar’ clube – FT – CMIO Esportes

Um consórcio liderado pelo financista americano Todd Boehly substituiu Roman Abramovich em maio

Os novos proprietários do Chelsea, liderados pelo financista norte-americano Todd Boehly, estão levantando quase US$ 1 bilhão em dívidas ao reestruturar o clube londrino depois de assumir o lugar do bilionário russo Roman Abramovich, informou o Financial Times.

O consórcio liderado por Boehly e incluindo o grupo de investimentos Clearlake Capital concluiu seu acordo de £ 4,25 bilhões (US$ 5,1 bilhões) para comprar o Chelsea em maio.

Isso incluiu £ 2,5 bilhões para comprar o clube e uma promessa de um investimento adicional de £ 1,75 bilhão em seu desenvolvimento.

Boehly prometeu um investimento de £ 200 milhões em novos talentos neste verão, com os Blues já trazendo Raheem Sterling do rival da Premier League Manchester City por um acordo no valor de cerca de £ 47,5 milhões. Seguiu-se o zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly por cerca de 32 milhões de libras do Napoli.













Espera-se que mais chegadas se sigam, enquanto Boehly e seus parceiros também prometeram desenvolver a academia do clube e o estádio Stamford Bridge.

À medida que perseguem esses objetivos, o FT relata que os novos proprietários estão levantando cerca de £ 800 milhões (US $ 955 milhões) para “reformar” Chelsea.

Isso inclui aproximadamente £ 300 milhões em uma chamada linha de crédito rotativo e um empréstimo a prazo de £ 500 milhões.

Citando uma fonte próxima aos proprietários do Chelsea, o jornal britânico disse que nenhum dos juros da dívida recairia sobre o clube e que nenhum ativo ou receita do Chelsea estava sendo prometido como parte dos acordos.

O Bank of America e o JPMorgan foram nomeados entre os bancos envolvidos no negócio.

Insinuando sua visão para o Chelsea no mês passado, Boehly disse que o clube e outras equipes da Premier League poderiam realizar mais seu potencial financeiro.

“Eles não percebem o quão grande é sua oportunidade”, Boehly falou sobre o apelo global do futebol inglês, segundo o The Telegraph. “Vamos pegar nosso destino e pensar em como otimizar isso.”













Boehly, 48, também é co-proprietário do time de beisebol americano LA Dodgers. Ele tem sido descrito como “mãos em” desde que assumiu as rédeas do Chelsea, estando pessoalmente envolvido nas negociações de transferências de verão até agora.

A chegada do americano anunciou a saída de fortes da hierarquia do Chelsea sob o proprietário anterior, Abramovich.

O bilionário russo anunciou que estava colocando o Blues à venda em março, pouco antes de ser sancionado pelo governo do Reino Unido por causa de seus supostos laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

Abramovich escreveu umUma dívida de 1,6 bilhão de libras que o Chelsea tinha como parte do acordo para vender o clube, quando seu mandato de 19 anos chegou ao fim.