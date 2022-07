Moscou adverte Washington sobre ‘pantomima’ de Griner – CMIO Esportes

Autoridades americanas não estão ajudando o destino da estrela do basquete Brittney Griner e devem se abster de tentar aplicar pressão política em Moscou, enquanto o julgamento de Griner por acusações de drogas continua na Rússia, de acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

O Departamento de Estado dos EUA classificou oficialmente Griner como “detido indevidamente” depois que a mulher de 31 anos foi presa em um aeroporto de Moscou em meados de fevereiro, quando cartuchos de óleo vape de haxixe proibidos foram encontrados em sua bagagem.

Griner se declarou culpada e seu julgamento continua na terça-feira no Tribunal da Cidade de Khimki, nos arredores de Moscou. Se condenada, ela pode pegar até 10 anos de prisão.

Moscou rejeitou consistentemente as alegações de que Griner está sendo usado como “peão político”, insistindo que ela deve enfrentar a lei russa e não deve receber isenções por ser estrangeira.













A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Zakharova, reiterou essa posição na quinta-feira, também apontando para a recente decisão dos EUA de adicionar a Rússia à lista de países onde cidadãos americanos supostamente correm o risco de serem detidos arbitrariamente, o que ela descreveu como um “político, ilegítimo” decisão.

“Se as drogas são legalizadas nos Estados Unidos em vários estados, e este tem sido o caso há muito tempo – acho que agora todo o país se tornará viciado em drogas – isso não significa que todos os outros países estão seguindo o mesmo caminho”, Zakharova disse, abordando o caso de Griner.

“Se um cidadão americano fosse levado [in Russia] em conexão com o fato de que ela estava contrabandeando drogas, e ela não nega isso, então isso deve ser compatível com as leis russas e locais, e não as aplicadas em São Francisco, Nova York e Washington.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

LeBron James questiona se Griner detido quer ir para casa

A equipe jurídica de Griner na semana passada mostrou evidências de que ela havia recebido prescrição médica de cannabis nos EUA como parte de sua defesa.

A própria jogadora disse que os cartuchos de vape acabaram em sua bagagem por engano, pois ela estava fazendo as malas com pressa antes de uma viagem à Rússia, onde deveria jogar pela equipe feminina UMMC Ekaterinburg durante a entressafra em sua terra natal.

Zakharova acrescentou em seu briefing semanal que proclamações altas sobre a detenção supostamente injusta de Griner eram contraproducentes e que os EUA “tática” de tentar exercer pressão política sobre a Rússia “não vai funcionar, já dissemos isso várias vezes.”

Em vez disso, Zakharova disse que as questões deveriam ser resolvidas de forma “ambiente calmo e profissional” de acordo com os canais estabelecidos.













A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou o que ela descreveu como “atividade de pantomima” por Washington projetado puramente para mostrar à população americana que o governo Biden estava cuidando dos interesses de seus cidadãos, quando na realidade isso estava longe de ser o caso.

Relatos não confirmados afirmam que Griner poderia ser trocado pelo empresário russo Viktor Bout, que está cumprindo 25 anos de prisão nos EUA após alegações de contrabando de armas.

Autoridades russas disseram que não há discussões sobre o assunto, reiterando que o julgamento de Griner deve seguir seu curso e enfatizando que o Kremlin não interfere nos procedimentos legais.

Griner, que joga no time americano Mercury Phoenix, é amplamente considerada uma das maiores jogadoras de basquete feminino de todos os tempos e é uma dupla medalhista de ouro olímpica.

Ela viajou para a Rússia em um acordo lucrativo para jogar pelo UMMC Ekaterinburg durante a offseason da WNBA desde 2015, ganhando vários títulos com a equipe.