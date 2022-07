ATP elimina torneios chineses — CMIO Esportes

Os torneios de tênis masculino da ATP se tornaram a mais recente vítima de rigorosos protocolos Covid na China e serão cancelados este ano, conforme confirmado pela turnê.

Pequim sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro, mas a maioria dos outros espetáculos esportivos internacionais no país mais populoso do mundo foram cancelados ou adiados em 2022.

Conforme confirmado na quinta-feira, o Shanghai Masters será colocado na sucata como um de um quarteto de torneios de tênis masculino que foram cancelados na China devido a restrições estritas.

A turnê masculina da ATP revelou que seus eventos na China, que normalmente acontecem em setembro e outubro, seriam cancelados pelo terceiro ano consecutivo, com as autoridades locais comprometidas com uma política de zero Covid.













A decisão afeta não apenas o Shanghai Masters, mas também o Chengdu Open, China Open e Zhuhai Championships, já que seis outros torneios ATP 250 foram criados para compensar os espaços no calendário em outros lugares.

“Como esporte global, continuamos gerenciando os impactos da pandemia”, comentou o presidente da ATP, Andrea Gaudenzi, que disse que os cancelamentos de eventos “são uma triste realidade” disso.

“Ao mesmo tempo, é incrivelmente encorajador ter muitas grandes cidades sediando o ATP Tour de tênis nesta temporada”. ele também acrescentou.

Embora a WTA provavelmente tenha seguido o exemplo, a turnê feminina não teve nenhum evento programado na China em 2022 devido às consequências sobre Peng Shuai.

A mestre chinesa de duplas, que possui títulos em Wimbledon e no Aberto da França, fez um post de mídia social deletado no final do ano passado, no qual ela parecia alegar que já foi forçada a ter um relacionamento sexual com um proeminente ex-político chinês.













Depois que Peng desapareceu dos olhos do público, o chefe da WTA, Steve Simon, anunciou a suspensão de todos os seus eventos no país em 2022.

“Não vejo como posso pedir aos nossos atletas que compitam lá quando Peng Shuai não tem permissão para se comunicar livremente e aparentemente foi pressionada a contradizer sua alegação de agressão sexual”. Simon afirmou, como parte de uma declaração.

Embora Peng tenha sido vista mais tarde em público, a WTA e o estado chinês ainda não encontraram uma resolução para seu impasse com a WTA dizendo que as aparições em que ela retirou suas alegações de agressão sexual não “aliviar” Está “preocupações significativas sobre seu bem-estar.”

Há duas semanas, em Wimbledon, onde a WTA e a ATP retiraram pontos no ranking em protesto contra a proibição da competição aos russos, alguns manifestantes usaram “Onde está Peng Shuai?” T-shirts como um fã que gritou a pergunta durante a final masculina entre o eventual campeão Novak Djokovic e Nick Kyrgios teria sido ejetado pela segurança.