Tenista russa vítima de roubo de hotel na Alemanha – mídia — CMIO Esportes

A tenista russa Karen Khachanov foi vítima de um roubo durante um torneio em Hamburgo, de acordo com a mídia russa citando uma fonte local.

O ex-número oito do mundo está atualmente disputando o Aberto da Europa de Hamburgo na cidade alemã, onde enfrenta o italiano Fabio Fognini nas oitavas de final na quinta-feira.

Khachanov derrotou o jogador local Jan-Lennard Struff em três sets na segunda-feira, mas teve más notícias entre suas partidas.

Segundo a fonte citada pela RIA Novosti, o quarto de hotel de Khachanov teve tudo retirado por ladrões, incluindo o conteúdo do cofre.













“Karen está jogando em um torneio em Hamburgo esta semana, ele melhorou seu jogo, ele se sente bem, mas na quinta-feira aconteceu um evento extremamente desagradável”, explicou a fonte.

“Agora os serviços especiais estão tomando medidas para identificar os ladrões”, foi adicionado.

Khachanov, 26, pode tentar recuperar algumas de suas perdas relatadas por meio de uma corrida profunda em Hamburgo, onde o prêmio total em dinheiro é de € 1,7 milhão (US $ 1,8 milhão).

Este é um aumento significativo de quase 72% em relação ao ano passado, e outros russos que participam do torneio incluem Aslan Karatsev e Andrey Rublev, com o número um do mundo Daniil Medvedev ausente.