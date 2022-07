Carta de Khabib revelada no julgamento de tentativa de assassinato de companheiro de equipe — CMIO Esportes

Khabib Nurmagomedov e Cain Velasquez são amigos de seus dias juntos na American Kickboxing Academy

Cartas do ex-campeão dos leves Khabib Nurmagomedov e do presidente do UFC Dana White em apoio ao ex-rei dos pesos pesados ​​Cain Velasquez foram reveladas.

A dupla estava entre as vozes mais proeminentes a se manifestar em apoio a Velázquez em março, depois que ele foi acusado de tentativa de assassinato, e também redigiu correspondência escrita nesse sentido, conforme revelado pela ESPN no meio do mês.

Sob custódia policial desde então, Velázquez teria disparado contra um veículo que continha Harry Goularte, um homem acusado de molestar um jovem parente que se acredita ser filho de Velázquez. O carro também levava a mãe de Goularte e seu padrasto.

Enquanto Velázquez perseguia em alta velocidade e teria abalroado o veículo, ele teria disparado balas de uma pistola calibre .40 no carro de Goularte com dois tiros atingindo o padrasto, Paul Bender.

Enquanto o advogado de Velázquez, Mark Geragos, tenta conceder liberdade a seu cliente, cartas de Nurmagomedov, White e do peso-pena do UFC Yair Rodriguez em apoio ao mexicano-americano foram obtidas e reveladas após se tornarem parte de uma exposição e pedido de habeas corpus arquivado esta semana.













Em sua carta, Nurmagomedov começou dizendo que talvez fosse mais conhecido nos EUA como o “ex-campeão mundial invicto do UFC.”

O russo explicou como conheceu Velasquez há mais de 10 anos e como eles treinaram na mesma academia em San Jose, onde ocorreu o suposto incidente de Goularte, que é o icônico AKA.

Ele descreveu Velásquez como “uma das pessoas mais respeitadas na academia que está cheia de pessoas honradas” bem como um “líder e homem de família”.

“Grande parte do meu tempo com Cain é pessoal, mas posso atestar que em todas as minhas interações com o homem, ele é uma pessoa honesta e de bom coração que faria qualquer coisa por sua família e amigos”. Nurmagomedov continuou.

“Ele é o tipo de homem que a maioria de nós gostaria de ter ao nosso lado na vida. Esses tipos de experiências eram uma ocorrência diária.”

Nurmagomedov enfatizou que estava ciente da acusação de tentativa de homicídio, entre outras, mas observou que, embora devam ser tratadas no tribunal, as acusações pareciam “muito baseado em todas as circunstâncias”.













“Espero que as acusações sejam revisadas e diminuídas quando mais detalhes forem divulgados. Assim que este processo judicial estiver concluído, [a] forte visão de que Caim não representaria um risco de cometer atividades criminosas no futuro”, Nurmagomedov assinou.

A carta de White era mais longa e o viu também afirmar que estava totalmente ciente das acusações atuais de Velázquez antes de defender seu ex-lutador.

Branco disse que estava “atordoado” aprender com eles, como eram “completamente fora do personagem para o homem que eu tinha orgulho de dizer que foi duas vezes lutador do UFC Peso pesado Campeão”.

White disse que conhece Velasquez há mais de 15 anos e descreveu como o homem de 39 anos “representou nossa empresa com dignidade e sempre tratou os outros com respeito” enquanto estava na lista do UFC.