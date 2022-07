Wimbledon rejeitou meu gesto de paz na Ucrânia, diz craque russo — CMIO Esportes

Andrey Rublev disse que todas as suas ofertas para uma solução para a proibição de jogadores russos foram rejeitadas

Andrey Rublev revelou que se ofereceu para jogar nas duplas em Wimbledon ao lado de um jogador ucraniano como uma das soluções para a proibição imposta a russos e bielorrussos no Grand Slam de Londres.

O craque russo Rublev e seus compatriotas, como o número um do mundo Daniil Medvedev, foram forçados a perder a final da quadra de grama depois que os organizadores do All England Club os impediram por causa do conflito na Ucrânia.

Defendendo a decisão, os dirigentes de Wimbledon disseram que a medida estava de acordo com a orientação do governo do Reino Unido e argumentaram que permitir que Rublev competisse de alguma forma entregaria uma vitória de propaganda à liderança russa.













Em uma entrevista no YouTube publicada na segunda-feira, o número oito do mundo, Rublev, diz que ofereceu várias maneiras de contornar a proibição – mas sem sucesso.

“Oferecemos opções que, de alguma forma, podem ajudar nessa situação”, disse Rublev.

“Oferecemos para jogar em duplas ou duplas mistas com um jogador ucraniano, oferecemos não ir à cerimônia de premiação. [if we won].

“Nós realmente queríamos usar a plataforma de tênis para mostrar a importância da paz mundial.”

De acordo com o jovem de 24 anos, todas as sugestões caíram em ouvidos surdos.

“Só havia uma resposta [from Wimbledon] – o governo russo usará os resultados dos russos contra todos.

“Não importa quais argumentos você dê, a resposta de Wimbledon foi apenas isso”, Rublev disse ao entrevistador Vitya Kravchenko.

Rublev já havia descrito a proibição de Wimbledon como “discriminatório” e disse que o torneio teria sido melhor enviando prêmios em dinheiro para ajudar as vítimas do conflito.

Rublev, que rabiscou uma mensagem "sem guerra, por favor" na câmera em um evento em Dubai em fevereiro, também disse que poderia ter usado sua plataforma em Wimbledon para enviar uma mensagem do tribunal.













A estrela nascida em Moscou não descartou uma mudança de cidadania se as proibições contra jogadores russos se tornarem ainda mais restritivas.

“Se formos banidos em todos os lugares em todos os torneios e eu quiser continuar minha carreira, então essa é uma das saídas para a situação”. disse Rublev.

“Ganhei as Olimpíadas nas duplas mistas [for the Russian team]. Quero acreditar que ainda vou jogar nas Olimpíadas. Eu quero acreditar. E estou extremamente grato por ter conseguido ganhar o ouro.”

Uma mudança de cidadania também é algo que a estrela feminina russa Daria Kasatkina não descartou ao falar com Kravchenko como parte do mesmo vídeo do YouTube.

“A Copa Billie Jean King nos foi tirada… Com as Olimpíadas, nada está claro, e é em dois anos. Em suma, somos eremitas. Não sei o que vem a seguir”, disse o número 12 do mundo.

Quando questionado sobre uma possível mudança de passaporte, Kasatkina respondeu: “Veremos.”

As turnês femininas da WTA e da ATP masculina permitiram que os atletas russos e bielorrussos continuassem jogando como neutros.

Ambas as organizações reagiram com raiva à proibição de Wimbledon, tirando o torneio de pontos no ranking em resposta.

A WTA também multou o All England Club e a Lawn Tennis Association (LTA) do Reino Unido em US$ 1 milhão.

Wimbledon é o único dos quatro Grand Slams a proibir jogadores russos e bielorrussos, embora a ITF tenha impedido os dois países de competir em eventos por equipes, como a Copa Billie Jean King e a Copa Davis.

Muitos apontaram para a ironia que uma estrela nascida na Rússia acabou ganhando o título de simples feminino em Wimbledon este ano.

Elena Rybakina, que representa o Cazaquistão desde 2018, derrotou Ons Jabeur da Tunísia na final para conquistar a primeira coroa do Grand Slam.