Trump enfrenta demanda de famílias do 11 de setembro por evento de golfe saudita – CMIO Esportes

Famílias das vítimas do 11 de setembro pediram ao ex-presidente dos EUA que anule o próximo torneio em um de seus campos

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi implorado para cancelar o próximo torneio de golfe LIV, apoiado pela Arábia Saudita, que acontecerá em seu resort de golfe Bedminster em Nova Jersey no final deste mês por parentes de pessoas mortas nos ataques de 11 de setembro em Nova York em 2001.

Em uma carta enviada a Trump com data de domingo passado, o grupo chamado ‘Justiça do 11 de Setembro’ pediu a Trump que cancelasse o evento que deveria começar em 29 de julho e observou que Trump havia declarado anteriormente que a Arábia Saudita era responsável pelos ataques terroristas que mataram pouco menos de 3.000 pessoas – assim como muitos mais nos anos seguintes devido a problemas de saúde causados ​​por ela.

“Simplesmente não podemos entender como você pode concordar em aceitar dinheiro da liga de golfe do Reino da Arábia Saudita para sediar o torneio em seu campo de golfe, e fazê-lo nas sombras do marco zero em Nova Jersey, que perdeu mais de 700 residentes durante os ataques”, escreveu o grupo.













“É incompreensível para nós que um ex-presidente dos Estados Unidos deixe nossos entes queridos de lado para obter ganhos financeiros pessoais. Esperamos que você reconsidere seu relacionamento comercial com a liga de golfe saudita e concorde em se encontrar conosco.”

Central para o ponto deles foi a afirmação de Trump à Fox News em 2016, na qual ele afirmou que a Arábia Saudita foi responsável pelo ataque terrorista mais significativo que já ocorreu em solo dos EUA.

Osama bin Laden, que os EUA disseram ter planejado o ataque, nasceu na Arábia Saudita, assim como vários dos sequestradores do plano.

“Quem explodiu o World Trade Center? Não foram os iraquianos. Era saudita. Dê uma olhada na Arábia Saudita”, Trump disse em 2016. “As pessoas vieram, a maioria das pessoas veio da Arábia Saudita. Eles não vieram do Iraque.”

Brett Eagleson, o presidente da Justiça do 11 de Setembro, no entanto, disse ao New York Times que nem Trump nem seus representantes responderam à carta, argumentando que Trump é “permitindo que os sauditas literalmente saiam impunes de assassinato se este torneio de golfe for autorizado a prosseguir.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Viúva de jornalista assassinado pede proibição de major para rebeldes LIV

Eagleson perdeu o pai em 11 de setembro, quando ele tinha apenas 15 anos.

“Apenas envia uma mensagem de que, com a quantia certa de dinheiro, você pode fazer as pessoas esquecerem de qualquer coisa,” ele adicionou.

“Se alguém sabe a extensão do papel saudita no 11 de setembro, é Trump.”













A série de convites LIV Golf provou ser extremamente controversa desde o seu início, pois continua a atrair vários jogadores de alto nível para longe do PGA Tour no que está sendo cada vez mais visto como uma guerra civil em desenvolvimento dentro do esporte.

Os críticos também sustentam que é o exemplo mais recente da chamada prática de ‘lavagem esportiva’ na Arábia Saudita – um esforço conjunto para reabilitar a reputação do país de abusos extremos dos direitos humanos ao sediar eventos esportivos de alto nível.

Henrik Stenson, que foi nomeado capitão da Ryder Cup da Europa para o próximo ano, no que é uma das maiores honras do golfe profissional, deve ser destituído de sua capitania depois que foi relatado que ele provavelmente adicionará seu nome ao sempre- lista crescente de desertores de alto perfil.