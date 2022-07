Estrela chechena faz ameaça assustadora à lenda do UFC — CMIO Esportes

Nate Diaz deve ter uma despedida difícil do UFC se a ameaça assustadora de Khamzat Chimaev for algo a se considerar.

A notícia de uma luta manchete entre a dupla no UFC 279 foi divulgada nesta terça-feira, no que preencherá a última luta do contrato de Diaz na promoção de elite do MMA desde que estreou com eles em 2007.

Finalizando cada um de seus 11 oponentes até agora, com exceção de Gilbert Burns em um sangrento candidato a Luta do Ano no UFC 273 em abril, Chimaev prometeu se livrar de Diaz de maneira brutal também.

“Vou cuidar do funeral de Nate Diaz com o UFC” diz-se que o checheno sediado em Estocolmo comentou, traduzido do sueco pelo representante Majdi Shammas de acordo com a ESPN.

Diaz x Chimaev acontecerá na T-Mobile Arena em Las Vegas em 10 de setembro, com o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, dizendo ao mesmo veículo que ambos os lutadores concordaram verbalmente com isso, mas ainda precisam assinar seus contratos.

Depois que Diaz constantemente falou mal da promoção por não conseguir um oponente após uma derrota por decisão para o futuro desafiante ao título Leon Edwards na última vez, o nativo de Stockton pode ter mordido mais do que pode mastigar.

Por sua petulância, parece que ele foi recompensado pelo presidente Dana White alimentando-o aos leões, ou melhor, o jovem e faminto número três da divisão dos meio-médios que tem olhos em enfrentar o vencedor de Edwards vs Kamaru Usman da divisão de 170lbs.

Estrelas do UFC do passado e do presente comentaram o que pensam da luta, com Ben Askren prevendo: “Isso pode ser muito feio.”

“Que luta” disse Darren Till, que se tornou muito próximo de Chimaev ultimamente.

Enquanto isso, o ícone do UFC BJ Penn apelidou Diaz de “verdadeiro GO”que Diaz retweetou.

“Espero que Nate e Leon ganhem e estraguem os planos de todos”, disse. ameaçou outra cinta de 170lbs esperançosa em Belal Muhammad, com esses resultados mudando completamente o cenário dos meio-médios do UFC.

Com Diaz como um veterano de 20-13 que venceu apenas uma de suas últimas quatro partidas, no entanto, ele não deve representar uma grande ameaça à ascensão de Chimaev se o jogador de 28 anos puder evitar as habilidades de finalização de elite de Diaz.

No acúmulo, espere muito lixo falando de ambos os lados, que atingirão o auge antes da noite da luta.