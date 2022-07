Petição exige que Djokovic seja permitido nos EUA — CMIO Esportes

Uma petição online pede que Novak Djokovic seja autorizado a jogar no US Open ainda este ano. Do jeito que as coisas estão, a estrela do tênis não vacinada perderá o torneio porque não terá permissão para entrar no país.

A campanha criada no Change.org, intitulada ‘Permitir que Djokovic jogue no US Open 2022’tem uma meta atual relativamente modesta de 15.000 assinaturas, mas está a caminho de atingir essa meta com cerca de 12.000 apoiadores até quarta-feira.

“Não há absolutamente nenhuma razão, nesta fase da pandemia, para não permitir que Djokovic jogue no US Open 2022”. lê o texto que acompanha o usuário Padma Rajan.

“O governo dos EUA e a USTA [US Tennis Association] devem trabalhar juntos para permitir que ele jogue. Se os jogadores americanos não vacinados podem jogar, Djokovic como uma das lendas do jogo deve ser autorizado a jogar. FAÇA ACONTECER, USTA!”













Djokovic, 35, insistiu após sua vitória em Wimbledon no início deste mês que ainda não tem planos de se vacinar contra o Covid-19. As regras americanas atualmente impedem a entrada de estrangeiros não vacinados.

“Não estou vacinado e não estou planejando me vacinar, então a única boa notícia que posso ter é que eles removem o cartão verde obrigatório de vacina ou o que você chama para entrar nos Estados Unidos ou isenção” disse Djokovic.

O US Open, que é o último Grand Slam da temporada, começa em 29 de agosto. Djokovic é três vezes vencedor do torneio e foi finalista derrotado no ano passado, quando perdeu para o russo Daniil Medvedev.

Os fãs online não são os únicos a exigir que Djokovic seja autorizado a jogar. O ícone do tênis americano John McEnroe acusou os políticos de “atrapalhando demais” como ele lançou um discurso no ar após a vitória do título de Djokovic em Wimbledon.

“Eles fizeram isso na Austrália. Vamos deixar o cara entrar e tocar nos EUA. Quero dizer, vamos. Isto é ridículo,” McEnroe disse na ESPN.













McEnroe, 63, acrescentou que “o que você acha que o governo deve ou não fazer, é uma chatice para o tênis” que Djokovic deve ficar de fora.

A estrela não vacinada Tennys Sandgren também disse que é absurdo que, como americano, ele esteja pronto para jogar, enquanto Djokovic não o fará simplesmente porque é estrangeiro.

Até o ex-oficial da Inteligência Nacional dos EUA, Richard Grenell, entrou na conversa online, twittar essa semana: “Deixar [Djokovic] jogar no [US Open]! O US Open se desvaloriza quando bane um dos melhores jogadores do mundo”.

Djokovic teve sua participação negada no Grand Slam de abertura do ano na Austrália, quando foi deportado do país por causa de seu status de vacina.

Ele estava livre para competir no Aberto da França, perdendo nas quartas de final para o eventual vencedor Rafael Nadal, mas conquistou o 21º título de Grand Slam de sua carreira com a vitória em Wimbledon – ficando apenas um atrás de Nadal em todos os tempos. apostas.













Wimbledon pode ser o último Grand Slam de Djokovic até o Aberto da França em maio, no entanto.

Com Djokovic prestes a perder o US Open, também há incerteza sobre sua participação em Melbourne em janeiro. A deportação da Austrália normalmente acarreta uma proibição de reentrada de três anos, embora haja sugestões de que o governo possa intervir para ajudar.

Djokovic disse que está disposto a abrir mão da chance de ganhar títulos em vez de ceder à pressão para ser espetado contra o Covid-19.

“Esse é o preço que estou disposto a pagar” Djokovic disse em fevereiro.

“Os princípios de tomada de decisão sobre o meu corpo são mais importantes do que qualquer título ou qualquer outra coisa. Estou tentando estar em sintonia com meu corpo o máximo que posso.

“Nunca fui contra a vacinação. Entendo que, globalmente, todos estão tentando fazer um grande esforço para lidar com esse vírus e ver, espero, um fim em breve para esse vírus”.