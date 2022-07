Trudeau pesa sobre o escândalo de agressão sexual no hóquei no Canadá – CMIO Esportes

O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que entende por que os canadenses “com nojo” com a Hockey Canada depois que uma série de escândalos envolvendo alegações de má conduta sexual veio à tona.

“Acho que agora é difícil para qualquer um no Canadá ter fé ou confiar em alguém no Hockey Canada”, Trudeau explicou em uma entrevista coletiva em Bowen Island, na Colômbia Britânica, na terça-feira.

“O que estamos aprendendo hoje é absolutamente inaceitável”, ele adicionou.

A última bomba em torno do órgão regulador do esporte nacional do Canadá ocorreu no mesmo dia em que documentos judiciais recentemente descobertos sugeriram que o Hockey Canada tem um fundo legal especial criado para pagar responsabilidades não seguradas, que incluem alegações de abuso sexual.

Detalhes sobre o fundo são encontrados em uma declaração juramentada pelo ex-vice-presidente de seguros e gerenciamento de risco da Hockey Canada, Glen McCurdie, e vem como parte de um processo que foi iniciado por um jogador lesionado no estado de Ontário.













“Quando penso na cultura que aparentemente está permeando as ordens mais altas dessa organização, posso entender por que tantos pais, por que tantos canadenses que se orgulham de nosso esporte nacional de inverno, estão absolutamente enojados com o que está acontecendo”. admitiu Trudeau.

“Como governo, continuaremos a ser inequívocos em nossa condenação do que estamos aprendendo e principalmente em nossas demandas de que as coisas mudem significativamente”.

Terça-feira viu Hockey Canada reconhecer a existência de um “Fundo Nacional de Ações” cobrindo um “ampla gama de despesas relacionadas a iniciativas de segurança, bem-estar e equidade em toda a nossa organização.”

Em comentários feitos à imprensa canadense, a Hockey Canada insistiu que o fundo havia sido “estabelecido de forma consistente com os fundos de reserva mantidos por outras grandes organizações nacionais”.

As notícias do fundo detalhadas por McCurdie surgiram pela primeira vez depois que a Hockey Canada foi amplamente condenada pela forma como lidou com uma suposta agressão sexual envolvendo membros da equipe júnior do corpo em 2018.

Em junho deste ano, executivos da Hockey Canada testemunharam em relação ao caso perante o comitê permanente do Parlamento Canadense sobre herança canadense.













Depois de considerar que o relato dos executivos sobre o calvário foi “insuficiente”o Ministro do Esporte Pascal St-Onge anunciou mais tarde que Ottawa congelaria todo o seu financiamento para o Hockey Canada, que em 2020 e 2021 foi de cerca de US $ 14 milhões (US $ 10,9 milhões).

Para receber financiamento mais uma vez, o Hockey Canada deve fornecer um relatório de terceiros ao Sport Canada sobre a suposta agressão sexual de 2018 e se registrar no Escritório da Comissão de Integridade Esportiva, que foi recém-criada para investigar denúncias de abuso.

A Hockey Canada prometeu fazer isso e também garantirá que a participação na investigação seja obrigatória para os jogadores.

St-Onge insiste que o Hockey Canada também deve demonstrar que mudou sua cultura e também “uma melhor gestão destas situações”.