Kremlin comenta sobre chamadas de traição para atletas que mudam de nacionalidade — CMIO Esportes

Um político russo sugeriu a introdução de punições para atletas que trocam de cidadania

Um apelo para que os atletas russos sejam considerados traidores se trocarem de nacionalidade provavelmente não ganhará apoio, de acordo com o porta-voz presidencial Dmitry Peskov.

Atletas russos em uma ampla gama de esportes foram afastados devido a proibições impostas por federações internacionais após o início da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Isso desencadeou um debate dentro da Rússia sobre a possibilidade de mais e mais atletas tentarem competir sob bandeiras estrangeiras para evitar suspensões.

Em uma aparente tentativa de impedir que isso aconteça, o deputado da Duma Roman Teryushkov divulgou uma proposta em seu canal Telegram para que qualquer atleta que dê as costas à Rússia para enfrentar acusações de traição.

Teryushkov observou os custos de desenvolvimento dos atletas dentro do sistema esportivo russo, que ele sugeriu ser um investimento desperdiçado se eles representassem outros países.

“Nos últimos 10 anos, 93 atletas mudaram sua cidadania esportiva” disse o político, que é membro do partido Rússia Unida.













“Acontece que a legislação atual coloca os interesses do indivíduo acima dos interesses da sociedade e do Estado”, disse. acrescentou Teryushkov.

“O presidente assinou uma lei segundo a qual a passagem para o lado do inimigo nas condições das hostilidades será considerada traição.

“Acredito que a mudança de cidadania esportiva para atletas da seleção também deve ser equiparada a um ato de alta traição”, ele concluiu.

O porta-voz do Kremlin, Peskov, foi questionado sobre a ideia – e sugeriu que não era algo com o qual ele concordava.

“Não acredito que essa ideia encontre apoio”, Peskov disse à TASS em um breve comentário.

Inúmeras figuras do esporte russo foram questionadas sobre a questão da troca de nacionalidade nos últimos meses, depois que o Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou a proibição de todos os atletas russos em 28 de fevereiro.

O ex-campeão mundial de boxe peso-pesado Nikolai Valuev – agora deputado da Duma – disse recentemente que não achava que a Rússia veria um êxodo de talentos, mas mesmo assim alertou que qualquer atleta que fizesse uma troca não seria bem visto.

“Deus é o juiz para aqueles que ainda tomam tal decisão. Mas a medalha olímpica será doce em sua vida? Eles não terão que passar suas vidas no esquecimento em uma terra estrangeira?” perguntou Valuev.

“Na Rússia eles provavelmente podem perdoar as pessoas por quase tudo, mas eles não perdoam a traição… Você sabe, em nossa história até os assassinos se tornaram santos. Mas traidores – nunca.”













Em contraste, a ex-medalhista de ouro olímpica de dança no gelo Tatiana Navka – que é casada com o porta-voz do Kremlin Peskov – sugeriu que os atletas não devem ser julgados com muita severidade se mudarem de nacionalidade.

“Quanto aos atletas que mudam de cidadania, posso dizer que não se deve reagir tão bruscamente às suas ações e manchar todos com o mesmo pincel”, disse. Navka disse em abril.

“Não vale a pena chamar a todos indiscriminadamente de traidores. Todo mundo tem sua própria vida, sua própria história e suas próprias razões. Cada um tem o direito de escolher.”