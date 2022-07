Raiva pela indicação de ‘Mulher do Ano’ da nadadora trans — CMIO Esportes

A Universidade da Pensilvânia está enfrentando uma onda de críticas depois de nomear a nadadora transgênero Lia Thomas para a honra de ‘Mulher do Ano’ da NCAA em 2022.

Thomas tem sido uma figura extremamente controversa na cena de natação universitária dos EUA depois que ela se tornou a primeira atleta transgênero a se tornar uma campeã da Divisão I da NCAA no início deste ano, quando venceu as 500 jardas livres femininas.

Seu sucesso nos últimos meses reacendeu um debate sobre a justiça de permitir que atletas transgêneros compitam ao lado ou contra rivais nascidos no sexo feminino, e Thomas foi considerado central para os planos recentemente anunciados pelo órgão mundial de natação FINA para implementar restrições. em atletas trans que competem no esporte.

Thomas competiu na equipe masculina de natação da Universidade da Pensilvânia por três anos antes de fazer a transição para a categoria feminina.













E em meio ao debate em andamento, a indicação de Thomas ao prêmio foi descrita como um “tapa na cara” para atletas universitárias nascidas naturalmente nos Estados Unidos.

“Este é mais um tapa na cara das mulheres”, twittou Riley Gaines, um nadador da Universidade de Kentucky que foi indicado ao lado de Thomas.

“Primeiro um título nacional feminino e agora nomeado para o prêmio máximo no atletismo universitário. A NCAA tornou este prêmio inútil.

“Este prêmio combina desempenho atlético com acadêmicos, serviço e caráter. Que caráter Thomas mostrou além de puro egoísmo e direito?” ela acrescentou, também acusando Thomas de ter uma sensação de “desrespeito” para seus colegas atletas.

Sendo a garota real naquela foto e também indicada da Universidade de Kentucky para NCAA WOTY, este é mais um tapa na cara das mulheres. Primeiro um título nacional feminino e agora nomeado para o prêmio máximo no atletismo universitário. o @NCAA tornou este prêmio inútil. https://t.co/MRCieqbltd — Riley Gaines (@RileyGaines) 16 de julho de 2022

@RileyGaines merece “Mulher do Ano da NCAA” por pura coragem! A Ivy League escolhendo um homem como seu candidato está dobrando sua campanha anti-mulher. Puxe suas filhas para fora e #sendyourdaughters2SEC! @SEC@UKAthletics — Marshi Smith 🏊🏼‍♀️🇰🇷🇺🇸 (@SmithMarshi) 15 de julho de 2022

A indicação ao prêmio também foi criticada pela lenda do tênis Martina Navratilova, que tem sido uma crítica proeminente na questão de gênero no esporte.

“O que há de errado com você?!!!!!!!?”, escreveu ela, dirigida à NCAA.

Outra ex-campeã universitária de natação, Marshi Smith, também reagiu furiosamente e acusou a Universidade da Pensilvânia de se envolver no que ela chamou de “campanha anti-mulher.”

Thomas, no entanto, diz que se acostumou com a torrente de críticas direcionadas a ela e diz que está mais preocupada em se preparar para os testes olímpicos do que em percorrer sua linha do tempo nas redes sociais.

“Eu sabia que haveria escrutínio contra mim se eu competisse como mulher, e estava preparada para isso”, disse ela no início deste ano à televisão dos EUA.

“Pretendo continuar a nadar… Há muito tempo era um objetivo meu nadar nas seletivas olímpicas, e adoraria ver isso acontecer.”