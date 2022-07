Estrela do Chelsea sob a mira de uma arma pela polícia italiana (VÍDEO) — CMIO Esportes

Surgiram on-line imagens que mostram Tiemoue Bakayoko, o jogador do Chelsea que passou a última temporada emprestado ao AC Milan, sendo detido pela polícia armada italiana em um caso de identidade equivocada.

O incidente teria ocorrido na região de Porta Garibaldi, em Milão, em 3 de julho, depois que a polícia local montou um bloqueio na estrada após relatos de um tiroteio entre gangues rivais na área – com Bakayoko inicialmente atraindo as suspeitas das autoridades.

Imagens de vídeo feitas por uma pessoa em um veículo separado mostram o meio-campista de 27 anos sendo empurrado contra um carro da polícia por policiais, com outro policial apontando uma arma de fogo para outro ocupante desconhecido do carro em que o francês viajava.

Ele é posteriormente revistado por policiais antes que eles aparentemente percebessem seu erro, com as imagens de vídeo cortadas no momento em que parece que eles explicaram seu erro a ele.

Imagens chocantes do Bakayoko do Milan no centro da cidade de Milão sob a mira de uma arma pela polícia por causa de outra pessoa. Confira quando um policial vai dizer ao colega que o revistava que não é o suspeito, mas um jogador do Milan, e o policial dizendo “QUEM?!? ” pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 18 de julho de 2022

A filmagem foi notada pelo repórter de futebol italiano Tancredi Palmeri, que disse que mostra o exato momento em que o policial é informado de que o homem que eles detiveram não é um potencial membro de gangue, mas sim um jogador muito bem pago que passou a última temporada em as cores do AC Milan.

“Confira quando um policial vai dizer ao colega que o revistava que não é o suspeito, mas um jogador do Milan, e o policial dizendo ‘QUEM?!?‘”, escreveu no Twitter.

A polícia milanesa posteriormente abordou a questão em um comunicado compartilhado à ANSA: “A verificação foi acionada porque Bakayoko e o outro passageiro correspondiam perfeitamente, por acaso, às descrições [of people wanted by the police]e claro que terminou quando se percebeu que ele [the police officer] tinha parado uma pessoa que não tinha nada a ver com isso.”

O AC Milan, por sua vez, também fez referência ao incidente com uma declaração própria.

“Depois de um tiroteio na área onde o meio-campista estava, a polícia começou a fazer verificações”, disseram os campeões da Série A.

“O jogador foi parado, mas assim que a polícia verificou que ele não tinha nada a ver com o ocorrido, eles pediram desculpas e o soltaram..”













O internacional francês, que já foi internacional, tem sido uma decepção desde que assinou um acordo com o Chelsea em 2017, depois de assinar com o Mônaco em um grande acordo.

Ele fez 43 jogos em sua temporada de estreia sob o comando de Antonio Conte, mas desde então se tornou membro do chamado ‘exército de empréstimos’ do clube e passou as últimas quatro temporadas longe de Stamford Bridge jogando pelo Milan, ex-clube Mônaco e Napoli, fazendo um total de 217 aparições no time principal nesses vários períodos de empréstimo.

Notícias recentes indicaram que Bakayoko pode estar prestes a retornar à França depois de estar vinculado a um contrato permanente de quatro anos com o Marselha, da Ligue 1.

Acredita-se que o clube espanhol Valencia também esteja interessado em sua contratação.