Técnico do Manchester United descreve os planos de Ronaldo — CMIO Esportes

O novo técnico do Manchester United, Erik ten Hag, voltou a afirmar que Cristiano Ronaldo é central em seus planos para a próxima temporada, mesmo com novos rumores de que a estrela portuguesa está buscando uma estratégia de saída de Old Trafford.

Ronaldo tem sido fortemente associado a uma transferência do clube depois que eles não conseguiram garantir o futebol da Liga dos Campeões após uma desastrosa campanha 2021-22, co-autoria de Ole Gunnar Solskjaer e, depois dele, Ralf Rangnick.

Foi relatado que Ronaldo pediu ao clube para aceitar qualquer oferta razoável por seus serviços, com seu agente Jorge Mendes entendido ter abordado vários dos maiores clubes da Europa para oferecer os serviços de seu cliente – embora muitos deles tenham descartado a contratação do jogador de 37 anos. velho jogador, que ainda comanda um dos maiores salários do futebol europeu.













No entanto, o mercado para Ronaldo claramente não é tão robusto quanto poderia ter sido.

Um por um, os principais clubes começaram a se distanciar das jogadas para o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional.

Chelsea, Bayern de Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid e talvez mais alguns, seja por palavras ou atos, todos descartam a contratação de um jogador com prodigiosa capacidade de gol – por medo, acredita-se, de incitar um mal-estar semelhante que afetou o vestiário do Manchester United na temporada passada.

Isso apresentou ao jogador e seus empregadores uma verdade desconfortável: Ronaldo pode muito bem estar no Manchester United na próxima temporada. E seria contra sua própria vontade.

Publicamente, United e Ten Hag estão colocando uma cara de bravo sobre o assunto, apesar das sugestões de que o estilo de jogo de Ronaldo é desajeitado para o novo ethos que o holandês quer infundir em seu time.

Sua equipe do Ajax era conhecida por sua pressão extrema na frente; um atributo com o qual esta versão vintage de Ronaldo simplesmente não vem equipada, mas como parte de uma campanha de mídia esta semana, durante a turnê de pré-temporada com seu clube, o Ten Hag foi rápido em desafiar essa narrativa.

“Cristiano é capaz de [pressing from the front]”, disse Ten Hag ao The Guardian. “Em sua carreira, ele mostrou tudo.

“Já estabeleci minha demanda. Queremos jogar de uma certa maneira. Um jogador de topo pode contribuir e Ronaldo é um jogador de topo absoluto no nosso plantel.

“Os jogadores ditam a maneira como você joga. Principalmente jogadores que marcam gols porque são extremamente importantes para um time. Você constrói sua equipe em torno deles.”













Se essas declarações contradizem ou não o que realmente está acontecendo nos bastidores continua sendo uma questão significativa. Ronaldo e seus representantes continuam agitando por uma mudança e, em caso afirmativo, como isso interage com os planos de Ten Hag para a próxima temporada?

Ronaldo, ou mais sucintamente, os seus 24 golos da última campanha, terão de ser substituídos – ou pelo menos resolvidos – mas a contínua incerteza em torno do jogador ameaça claramente minar a atmosfera do admirável mundo novo de Ten Hag no metade vermelha de Manchester.

Ronaldo ainda não parece ter dado sua verdadeira bênção ao novo regime, e Ten Hag confirmou que ainda não realizou uma verdadeira cúpula com o jogador sobre seu futuro – seja o que for, ou onde quer que seja.

O holandês ofereceu uma resposta simples, mas reveladora, quando perguntado se falou com Ronaldo enquanto permanece ausente dos planos de pré-temporada do clube na Austrália.

“O mesmo status da semana passada em Bangkok,” ele disse. “Nenhuma mudança.”

Mas a mudança realmente aconteceu em Old Trafford – e ainda não está claro se Ronaldo fará parte disso.