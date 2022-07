Rússia pode aproveitar potencial esportivo do BRICS – diplomata — CMIO Esportes

A Rússia buscará novos caminhos em meio a tentativas de isolar seus atletas, de acordo com o vice-chanceler Sergey Vershinin

A Rússia trabalhará mais ativamente com parceiros como China e Índia no desenvolvimento de competições esportivas diante das tentativas ocidentais de isolá-la, disse o vice-chanceler Sergey Vershinin.

Atletas russos foram impedidos de competir em eventos globais em uma ampla variedade de esportes, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) emitida no final de fevereiro.

“Todos nós precisamos entender que o esporte de alto nível hoje é extremamente politizado” Vershinin disse a jornalistas na ONU esta semana, conforme citado pela TASS.

“O esporte deve estar fora da política. Temos algo para mostrar ao mundo em termos de esporte de alto rendimento. Mas entendemos que nossos atletas precisam perceber [their potential].













“Esta realização está ligada, entre outras coisas, a apresentações em grandes eventos internacionais.”

Vershinin prometeu que a Rússia continuaria a combater o “realidade negativa” de proibições esportivas e esforços do Ocidente para isolá-lo.

“Precisamos entender a importância dos eventos esportivos nacionais. Existem muitos deles,” disse o diplomata.

Vershinin observou que a Rússia tinha parceiros no grupo de nações do BRICS composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, bem como na CEI (Comunidade de Estados Independentes) e na SCO (Organização de Cooperação de Xangai).

“Agora estamos trabalhando duro para usar, entre outras coisas, o potencial esportivo de associações como BRICS, CIS, SCO”, disse Vershinin.













“A maioria da população mundial vive nesses sindicatos regionais, que estão se tornando cada vez mais visíveis em nível internacional.

“O Ministério do Esporte da Federação Russa, com o qual coordenamos de perto nossa interação, está trabalhando ativamente com esse círculo de países.

“Temos eventos internacionais sérios, que, na minha opinião, se tornarão cada vez mais populares. Estou convencido de que isso é muito importante para os atletas.”

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, também falou sobre as oportunidades de maior cooperação com os países do BRICS como forma de a Rússia contrabalançar as sanções atuais.



Em termos bilaterais, Matytsin aproveitou uma visita à Índia no mês passado para promover os laços, inclusive oferecendo assistência à Índia no caso de o país concorrer com sucesso para uma futura edição dos Jogos Olímpicos.