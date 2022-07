Companheiro de Khabib é dispensado do card do UFC após problemas com visto nos EUA – mídia – CMIO Esportes

O astro russo Zubaira Tukhugov foi removido de seu próximo confronto com o rival do UFC Nate Landwehr depois que ele não conseguiu obter um visto para lutar nos Estados Unidos.

Tukhugov, 31, deveria lutar contra o ex-campeão peso-pena do M-1 Landwehr em um próximo evento do UFC nas instalações da Apex em Las Vegas em 6 de agosto, mas os oficiais da promoção agora vão lutar para encontrar um adversário substituto em meio a um relatório de Nolan King of USA Today que lhe foi recusada a documentação necessária para competir nos EUA.

O lutador russo não competia nos Estados Unidos desde 2015, com as duas partidas anteriores do octógono ocorrendo em Abu Dhabi.

Os aparentes problemas de visto de Tukhugov espelham aqueles supostamente experimentados por seu parceiro de treinos Abubakar Nurmagomedov, primo do ícone do UFC Khabib.

Abubakar estava programado para competir no evento do UFC no último sábado em Long Island, mas também foi removido do card após enfrentar problemas de imigração, de acordo com a TASS.

Ao contrário de Tukhugov, a luta mais recente de Nurmagomedov aconteceu nos Estados Unidos em março do ano passado.

Tanto Tukhugov quanto Abubakar Nurmagomedov se envolveram na infame briga pós-luta do UFC 229 imediatamente após a luta entre Khabib e Conor McGregor, com os dois homens entrando na jaula após a luta onde agrediram o irlandês.

Ambos os lutadores foram posteriormente suspensos por um ano pela Comissão Atlética do Estado de Nevada – no entanto, o raciocínio por trás de seus respectivos problemas de visto permanece obscuro.

Várias estrelas de esportes de combate de alto nível recentemente caíram em desgraça com as autoridades de imigração dos EUA.

O campeão mundial de boxe dos pesos pesados ​​Tyson Fury foi negado a entrada nos Estados Unidos em duas ocasiões separadas recentemente, supostamente depois que seu nome foi incluído em uma lista de 600 pessoas “não voar” por autoridades dos EUA devido a seus laços anteriores com supostos irlandeses. mafioso Daniel Kinahan.

O meio-irmão de Fury, Tommy, também foi impedido de entrar nos EUA antes de sua luta de boxe com Jake Paul; uma decisão que levou ao cancelamento de sua luta.

Enquanto isso, a estrela russa da NHL Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, foi recusada a reentrar nos EUA este mês em duas ocasiões – algo que foi atribuído a ele não ter o visto de trabalho correto para jogar no país.

Entende-se também que ainda existe um acúmulo significativo de pedidos de visto a serem processados ​​pelas autoridades dos EUA, que se acumularam durante a pandemia de Covid-19.