Ex-empresário acusa família Schumacher de ‘mentira’

Willi Weber, ex-gerente do ícone da F1 Michael Schumacher, criticou a família do multicampeão mundial cuja condição permanece um mistério nove anos depois do grave acidente que sofreu enquanto esquiava nos Alpes franceses.

O estado de saúde de Schumacher permanece um segredo bem guardado após o acidente de 2013, após o qual ele ficou em coma por seis meses – com apenas relatos escassos sendo divulgados à mídia através da família Schumacher, ou do ex-presidente-executivo da Ferrari, Jean Todt, nos anos seguintes.

E Weber, cuja associação com Schumacher começou na década de 1980, quando o contratou para competir na Fórmula 3, não está feliz por ter sido efetivamente excluído após o trágico acidente.

“Foi uma grande dor para mim”, disse Weber em tradução para a Gazzetta dello Sport.

“Tentei centenas de vezes entrar em contato [his wife] Corinna e ela não respondeu. Liguei para Jean Todt para perguntar se eu deveria ir ao hospital e ele me disse para esperar – é muito cedo.

"Liguei no dia seguinte e ninguém atendeu. Eu não esperava um comportamento assim e ainda estou com raiva disso. Eles me mantiveram fora, me dizendo que é muito cedo, bem, agora é muito tarde. Já se passaram nove anos. Talvez eles devam apenas dizer do jeito que é."













Weber acrescentou que inicialmente estava entendendo os pedidos de privacidade da família Schumacher – mas ele diz que agora se sente magoado com o que vê como um esforço contínuo para manter distância entre eles e uma figura que foi crucial para a carreira competitiva de Schumacher.

“Eu pude entender a situação inicialmente, pois sempre fiz tudo o que pude para que Michael protegesse sua vida privada”, explicou Weber.

“Mas desde então só ouvimos mentiras deles. Anos após o acidente, eu disse a mim mesmo para cuidar da família, pois não poderia mudar as coisas. Ele era como um filho para mim. Ainda hoje me dói falar sobre isso.”

Ainda é improvável que o apelo público de Weber por informações tenha algum impacto no apetite do espólio de Schumacher em distribuí-las, uma vez que eles tiveram várias oportunidades e solicitações ao longo dos anos.

