Megastar japonês anuncia aposentadoria — CMIO Esportes

O bicampeão olímpico de patinação artística Yuzuru Hanyu deu um tempo em sua carreira

Yuzuru Hanyu, duas vezes medalhista de ouro olímpico na patinação artística masculina e descrito como o maior atleta de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria aos 27 anos.

Hanyu levou o ouro nas Olimpíadas de 2014 e 2018, mas ficou apenas em quarto lugar nas Olimpíadas de 2022 em Pequim, no que acabou sendo seu canto do cisne no gelo depois que ele pareceu machucar o tornozelo ao tentar o primeiro Axel quádruplo já realizado nas Olimpíadas. concorrência.

Sua tentativa infelizmente não teve sucesso. Ele terminou atrás dos compatriotas japoneses Yuma Kagiyama e Shoma Uno, que conquistaram prata e bronze, respectivamente, enquanto o americano Nathan Chen levou o ouro.

E parece que essa performance, aliada aos rigores intensos que uma carreira de patinação artística profissional pode ter no corpo, foi suficiente para convencê-lo a pendurar os patins.

“Em termos de resultados, alcancei as coisas que poderia alcançar”, disse ele em uma entrevista coletiva na terça-feira, conforme relatado pela Kyodo News. “Deixei de querer ser avaliado.

“Depois das Olimpíadas de Pequim, quando cheguei em casa, não pude patinar por causa da dor no tornozelo.

“Pensei em todos os tipos de coisas então, mas senti que não preciso estar neste palco para sempre.”

Ele disse, no entanto, que este não será o fim de sua busca pela excelência no gelo – apenas que ele não participará mais de eventos competitivos.

“Continuei até Pequim em busca do quad Axel, mas sinto que posso fazê-lo, não necessariamente em competições,” ele disse. “Na verdade, sinto que dá uma chance para mais pessoas testemunharem [in person].”

A aposentadoria de Hanyu foi notada nas redes sociais pelo russo Evgeni Plushenko, ele próprio duas vezes vencedor do ouro olímpico.

“Hoje eu soube que meu bom amigo, excelente patinador artístico, a maior estrela da história da patinação artística, Yuzuru Hanyu, anunciou sua aposentadoria.”, escreveu ele no Instagram, ao lado de um vídeo dele e de Hanyu.

“Eu aprecio tudo o que ele fez pela patinação artística. Eu gostaria de desejar a ele tudo de bom, espero que ele encante as pessoas de todo o mundo com suas performances no show. Boa sorte no futuro, meu amigo Yuzuru.”