Man City ‘recusa oferta de Neymar’ – mídia – CMIO Esportes

O mais recente ataque do Manchester City à coroa da Premier League não será liderado por Neymar, depois que os campeões ingleses supostamente recusaram uma proposta do Paris Saint-Germain para contratar o superastro brasileiro.

De acordo com um relatório, Neymar, 30, foi formalmente oferecido aos gigantes da Premier League, mas a proposta foi firmemente rejeitada pelo time de Pep Guardiola, que aparentemente está satisfeito com Erling Haaland liderando sua linha na próxima temporada após a derrota em uma série de principais clubes europeus à assinatura da prodigiosamente talentosa estrela norueguesa.

Foi acrescentado pelo tablóide inglês The Sun que o PSG esperava persuadir o Manchester City a se separar do craque português Bernardo Silva como parte do acordo, mas, segundo Le Parisien, eles foram recebidos com uma recusa do comando do Manchester.

Apesar de ativar uma cláusula no contrato de Neymar para vinculá-lo ao clube até 2027, acredita-se que o PSG esteja aberto a tirar o contrato do jogador de futebol mais caro do mundo.

Entende-se que o salário anual de Neymar está na região de £ 40,8 milhões por ano (cerca de US $ 36,5 milhões).

As medidas para descarregar Neymar ocorrem cinco semanas após a nomeação do português Luis Campos como novo conselheiro de futebol do Paris Saint-Germain, com seu papel definido para “foco no desempenho, recrutamento e lado organizacional.”

Os relatórios iniciais sugeriram que Campos favorece uma estratégia de transferência mais conservadora do que tem sido evidente na capital francesa nas últimas temporadas – principalmente depois que os milhões gastos pelo clube em campanhas anteriores ainda não entregaram o troféu europeu almejado pelos dirigentes do clube.

Quebrando | O PSG ofereceu Neymar ao Manchester City – os Citizens se recusaram a entrar em negociações. Mais segue. (LP) — Receba notícias do futebol francês (@GFFN) 19 de julho de 2022

Também foi especulado que tanto o Chelsea quanto o Manchester United tiveram a oportunidade de adicionar Neymar às suas fileiras, com ambas as ofertas rejeitadas pelos gigantes da Premier League.

Até agora, neste verão, o PSG contratou a dupla portuguesa Nuno Mendes e Vitinha, do Sporting Lisboa e Porto, respectivamente, bem como o jovem altamente cotado Hugo Ekitike, do Reims, em um acordo de empréstimo para compra.

No entanto, essas contratações não são exatamente o padrão ‘Galáctico’ ao qual os torcedores do PSG se acostumaram nos últimos anos, depois que os donos mega-ricos do clube mostraram pouca hesitação em abrir seu talão de cheques – com Neymar talvez o principal exemplo desse gasto prolongado farra.













O novo técnico Christophe Galtier, no entanto, diz que está animado para trabalhar com um jogador como Neymar.

“Ele é um dos melhores do mundo”, disse o francês, que substituiu Mauricio Pochettino na berlinda do PSG.

“Que treinador não gostaria de tê-lo? Tenho uma ideia muito clara do que vou esperar dele.

“Claro que eu quero que ele fique.”

Mas a verdadeira questão é: os contadores do clube que fazem o balanço das contas do Parc des Princes sentem o mesmo?