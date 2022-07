Chefe do Chelsea admite desconforto ao contratar jogadores não vacinados – CMIO Esportes

Thomas Tuchel diz que preferiria não contratar jogadores não vacinados contra Covid-19

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, admitiu que o status de vacinação de um jogador contra o Covid-19 é um fator importante na decisão sobre as metas de transferência.

Os Blues estão atualmente no meio de uma turnê de pré-temporada pelos Estados Unidos, mas tiveram que deixar os meio-campistas N’Golo Kanté e Ruben Loftus-Cheek em Londres depois que ficou claro que eles seriam impedidos de entrar nos Estados Unidos por não serem vacinados.

Em vez de treinar ao lado da equipe principal do Chelsea, a dupla agora deve se preparar para a nova temporada ao lado da equipe sub-23 do clube e perderá treinamentos táticos cruciais e jogos de pré-temporada antes da nova temporada da Premier League, que começa em agosto 5.

E Tuchel diz que deseja evitar futuras ausências relacionadas ao Covid de sua equipe, mesmo que isso signifique descartar alguns possíveis alvos de transferência.

“Conheci alguns jogadores que também tomaria sem vacinação”, disse o alemão. “Tenho que dizer. Mas sim, é uma parte da vida cotidiana no momento.”

Ele acrescentou quando perguntado se o status de vacinação de um jogador afeta quem ele traz para o lado: “Sim, tem que.”

O Chelsea adicionou o atacante inglês Raheem Sterling e o zagueiro senegal Kalidou Koulibaly às suas fileiras até agora nesta offseason, e também está perto de garantir um acordo para o zagueiro do Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe – e Tuchel deu a entender que quaisquer novos recrutas em potencial são rapidamente interrogados sobre se receberam ou não uma vacina.

“Ele está se preparando com Ruben. Não podemos forçá-los [to take the vaccine]. No momento, é uma decisão muito normal se vacinar”, disse Tuchel sobre Kanté.

“Ambos os jogadores tomaram a decisão de não o fazer. Precisamos seguir as regras. Eles não podem se juntar a nós. Eles sabem das consequências. Nós não gostamos. Claro que não.

“Adoraríamos tê-los aqui e não é uma solução ideal. Longe disso. Mas, uma vez que a situação é assim, você precisa encontrar uma solução. Então eles têm seus treinadores lá. Eles treinam com os Sub-23. Então eles vão com os Sub-19 para não ficar completamente fora de um grupo. Mas não vai compensar. Não será o mesmo.

“Para N’Golo, talvez nem seja a pior coisa a fazer,” ele adicionou. “Podemos dar-lhe uma carga muito individual. Não acho que ele precise de muito tempo para se adaptar ao nosso jogo porque N’Golo é N’Golo e todos sabem que ele é um jogador fundamental.”

Mas, a julgar por seus comentários, resta saber por quanto tempo Kante é considerado um jogador-chave nesta escalação do Chelsea – pelo menos até que ele opte por receber a vacina.