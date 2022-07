Treinador de rugby se enfurece com torcedor após zombaria de ‘traidor’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

O técnico australiano da Inglaterra, Eddie Jones, tentou confrontar um torcedor australiano de rugby que o acusou de ser um “traidor” no rescaldo da decisão da série entre as duas nações rivais ferozes no sábado.

O Rugby Australia condenou o torcedor “totalmente inaceitável” comportamento depois que as imagens do incidente se tornaram virais online, mostrando o irado homem de 62 anos tendo que ser impedido de confrontar o fã após o insulto.

Imagens do incidente mostram o torcedor fazendo uma petição aos outros fãs para “pulverizar” Jones com cerveja após a partida, que a Inglaterra venceu por 21 a 17 para completar uma vitória por 2 a 1 na série, antes de apontar o dedo para Jones na linha lateral e acusá-lo de dar as costas ao seu país natal.

Um Jones furioso reagiu ao insulto, mas foi contido pela segurança, mas disse ao fã: “O que você disse? O que você disse? Venha aqui e diga. Venha aqui e diga. Venha aqui e diga.”

Imagens subsequentes também mostram o torcedor australiano chamando Jones de “homenzinho zangado.”

Um comunicado emitido pela Rugby Australia condenou as ações do torcedor.

“O comportamento desse torcedor é totalmente inaceitável e não é bem-vindo em um Wallabies Test se ele continuar assim,” eles disseram.

“Devemos reconhecer as conquistas de Eddie como uma grande exportação australiana. Há muita síndrome da papoula alta nesse comentário.“

Jones é um dos treinadores de maior sucesso na era profissional do rugby, e foi anteriormente responsável pela seleção da Austrália entre 2001 e 2005.

Ele optou por não abordar o incidente na coletiva de imprensa pós-jogo, mas disse ao Sydney Morning Herald no domingo que “Palhaços acham que podem abusar de treinadores.”

Jones já havia atraído desprezo entre os fãs australianos por comentários feitos após a segunda partida da série de três testes, que também foi vencida pela Inglaterra.

“Você tem 48.000 pessoas cheias de bebida e tudo o que eles querem ver é a vitória do time”, disse ele após a partida, que foi vencida pela Inglaterra por 25 a 17.

“Quando você os afasta, é uma ótima experiência. Um grande sentimento. Eu estava saindo do camarote dos treinadores e todos eles estavam com seus lenços. Quando os australianos começaram a usar lenços? É toda a raiva, não é?

“Eles não são tão inteligentes agora. Antes do jogo eles vêm me dizendo: ‘Você vai levar o cinturão hoje à noite’. Agora eles estão um pouco mais quietos. Então isso é bom. eu gosto disso.”