Man United acerta acordo para o ‘Açougueiro de Amsterdã’ — CMIO Esportes

Erik ten Hag voltou ao seu antigo clube Ajax para garantir a contratação de Lisandro Martinez

A reconstrução do Manchester United continua em ritmo acelerado depois que o novo técnico Erik ten Hag retornou ao seu ex-clube Ajax para garantir a captura de Lisandro Martinez, o zagueiro duro conhecido pelos torcedores de seu ex-clube como o “Açougueiro de Amsterdã.”

O acordo para o jovem de 24 anos é de pouco menos de £ 47 milhões (US $ 55 milhões), com mais £ 8,5 milhões (US $ 10 milhões) em futuros complementos baseados em desempenho também incluídos no acordo. Entende-se que o United venceu o rival da Premier League, o Arsenal, para sua contratação.

Martinez é uma mercadoria conhecida para o ex-técnico do Ajax, Ten Hag, que foi encarregado de reverter a recente crise dramática do clube depois que Ole Gunnar Solksjaer e Ralf Rangnick não conseguiram impressionar na última temporada na pior campanha do clube na era da Premier League.

O internacional argentino sete vezes internacional jogou 120 vezes pelo Ajax de Ten Hag, conquistando dois títulos da liga holandesa durante esse período e se estabeleceu como um dos principais jovens zagueiros da Europa.

Martinez é a terceira contratação do Manchester United até agora neste verão, e é a mais recente figura com experiência no futebol holandês a assinar pelo clube no início do reinado de Ten Hag.

Ele segue o lateral-esquerdo Tyrell Malacia, que veio do Feyenoord, assim como o ex-jogador da Inter de Milão, Spurs e Ajax, Christian Eriksen, que se juntou de graça após o término de seu contrato de curto prazo com Brentford.

O United também está atrás da assinatura de outro ex-aluno do futebol holandês, Frenkie de Jong, do Barcelona (e, sim, ex-Ajax).

Em um breve comunicado, o clube disse que estava “encantado” para concordar com o acordo que eles dizem que se tornará oficial assim que os exames médicos forem concluídos.

Martinez vai competir com o capitão do clube Harry Maguire, Raphael Varane e Victor Lindelof por um papel no centro da defesa do Manchester United. Apesar de ter apenas 1,70m de altura, o jogador do lado esquerdo registrou duelos aéreos mais bem-sucedidos que Maguire na última temporada.

Ele está confortável com a bola e mostrou um olho para uma impressionante variedade de passes nas costas; algo que faltou em Old Trafford nas últimas temporadas – bem como a vantagem que ele promete trazer para o clube.

Em uma entrevista recente, Martinez resumiu sua influência nas partidas dizendo: “Eu sou chamado de carnicero – o Açougueiro – de Amsterdã. Nós argentinos fazemos tudo com paixão e quando entro em campo luto por cada bola. Se eu tiver que passar por cima de cadáveres, eu faço isso.

“Quero vencer todas as situações 50-50 porque sei que estou lutando por comida para todos os membros da minha família e para meus amigos. Esse é o sentimento que tenho – e todo argentino tem. É o tipo de motivação que não consigo explicar.”