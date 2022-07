Ronaldo emite resposta de uma palavra à especulação de transferência — CMIO Esportes

O craque português não estava com vontade de alimentar um boato em particular sobre seu futuro

Enquanto a saga continua sobre seus esforços para projetar uma saída do Manchester United, Cristiano Ronaldo encerrou um boato em particular sobre suas opções para um novo clube.

Ronaldo vem treinando em Portugal, em vez de se juntar à equipe do Manchester United para a turnê de pré-temporada na Tailândia e na Austrália, depois de dizer ao clube de Old Trafford que está desesperado para jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Desde então, os relatórios afirmam que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi rejeitado por Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique depois que o agente Jorge Mendes ofereceu seus serviços.

Um relatório recente surgiu na terra natal de Ronaldo sugerindo que ele poderia fazer uma mudança chocante para o clube de infância Sporting Lisboa – onde começou sua carreira profissional antes de se mudar para o Manchester United quando adolescente.

A Sport TV Portugal partilhou uma publicação nas redes sociais que aparentemente mostrava um carro de Ronaldo no estacionamento do Estádio José Alvalade, que é a casa do Sporting.

“[Sporing fans] com mais esperança de contratar Cristiano Ronaldo”, leia a mensagem.

Respondendo nos comentários, Ronaldo deu pouca atenção aos boatos, simplesmente escrevendo “falso.”

Embora a equipe de infância do atacante possa ser descartada, o jornal espanhol Diario AS informou que uma mudança para o Atlético de Madrid de Diego Simeone pode ser uma opção para a estrela.

É improvável que isso caia bem com os torcedores do Real Madrid, a quem Ronaldo ajudou a conquistar quatro títulos da Liga dos Campeões durante seu tempo no clube.













Em outros lugares, foi sugerido que desprezos de jogadores como Chelsea, PSG e Bayern prejudicaram as reivindicações de Ronaldo de ainda ser um dos melhores do mundo, apesar de seus anos avançados.

O jogador de 37 anos foi o artilheiro do Manchester United na temporada passada, enquanto a equipe se esforçava para terminar em sexto lugar na Premier League.

O craque português ainda tem um ano de contrato em Old Trafford, e o novo técnico do United, Erik ten Hag, insistiu que o atacante não está à venda e faz parte de seus planos.