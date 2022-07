Estrela russa do biatlo morre em tragédia de helicóptero — CMIO Esportes

O esporte russo está de luto pela perda do pentacampeão mundial júnior de biatlo Igor Malinovsky, aos 25 anos, depois que o helicóptero que ele pilotava caiu na região de Kamchatka, no extremo leste de sua terra natal.

Malinovsky estava levando dois passageiros em uma excursão particular em um helicóptero Robinson quando a tragédia aconteceu no sábado. Os três morreram no acidente.

De acordo com autoridades locais do Ministério de Emergências, o grupo estava voando por uma rota que passa pela caldeira do vulcão Uzon, perto da vila de Milkovo, quando o contato foi perdido.

Uma busca inicial foi forçada a ser interrompida durante a noite antes que as vítimas fossem encontradas no local do acidente no domingo.

“A aeronave desaparecida foi encontrada por um helicóptero que passava na tarde de 17 de julho perto da passagem de Semyachik, a 13 quilômetros do vulcão Uzon. Infelizmente, ninguém sobreviveu ao acidente”. disse o Ministério de Emergências, conforme citado pela RIA.

O chefe da região, Vladimir Solodov, disse que nuvens baixas foram observadas na área do local do acidente.

“As autoridades relevantes estão conduzindo uma investigação e estabelecerão as razões da partida e as circunstâncias da queda de um helicóptero particular”, disse. Solodov acrescentou.

Malinovsky, nativo de Kamchatka, era uma ex-estrela júnior do biatlo que ganhou cinco medalhas de ouro no campeonato mundial.

Ele lutou com a transição para os altos escalões e cada vez mais concentrou suas atenções em sua paixão por voar, algo que compartilhava com seu pai.

Diz-se que Malinovksy completou seus estudos no Colégio Técnico de Aviação Civil de Omsk em abril, mas enfatizou que ainda tem planos de competir no biatlo em algum nível.

O helicóptero em que ele viajava no momento da tragédia pertencia à empresa ‘Vzlyot’, de propriedade de seu pai, Vladimir.

Autoridades russas de biatlo prestaram seus respeitos em um comunicado, dizendo: “Toda a família do biatlo está de luto. A União Russa de Biatlo expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Igor”.

O presidente da União Internacional de Biatlo (IBU), Olle Dahlin, também expressou sua tristeza, dizendo à TASS: “O IBU e toda a família do biatlo lamentam a perda de Igor Malinovsky, pentacampeão mundial júnior e participante da Copa do Mundo. Ele sempre será lembrado como um grande biatleta, expressamos nossas condolências à sua família.”