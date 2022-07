Ex-estrela de corrida dos EUA é esfaqueada até a morte em posto de gasolina – CMIO Esportes

Bobby East foi morto após uma briga em um posto de gasolina no sul da Califórnia

Bobby East, o piloto de stock car americano que ganhou destaque no mundo da NASCAR, morreu depois de ser esfaqueado em uma briga em um posto de gasolina no sul da Califórnia. Ele tinha 37 anos.

Um comunicado emitido pelo Departamento de Polícia de Westminster no sábado identificou East como o homem que morreu em um posto de gasolina 76 na quarta-feira passada. O suspeito, Trent William Millsap, foi morto pela polícia em Anaheim na sexta-feira enquanto tentavam prendê-lo.

Ainda não foi estabelecido nenhum motivo para a morte de East, mas a polícia lançou uma investigação sobre as circunstâncias de sua morte – bem como para o tiro fatal de Millsap por policiais de prisão.

A polícia diz que chegou ao posto de gasolina por volta das 18h, horário local, na quarta-feira passada, onde East foi encontrado com uma facada. O suspeito havia saído do local.

East foi posteriormente levado para a Universidade da Califórnia, Irvine Medical Center, onde morreu pouco depois.

“NASCAR está triste ao saber da trágica morte de Bobby East”, disseram eles em um comunicado.

“Estendemos nossas mais profundas e sinceras condolências à família e amigos de Bobby, um verdadeiro piloto.”

Muito triste ao saber do trágico incidente envolvendo o piloto da Legend USAC, Bobby East. Ele era um cara de volante. Pensamentos e orações para sua família — Todd Bodine (Oficial) (@Team_Onion) 16 de julho de 2022

O veterano da NASCAR Todd Bodine também falou sobre sua tristeza online, twittando: “Muito triste ao saber do trágico incidente envolvendo o piloto da Legend USAC, Bobby East. Ele era um cara do volante.”

East veio de uma família de corridas, com seu pai Bob um destaque na construção de carros de pista curta. Ele ganhou o título National Midgets da USAC em 2004, bem como conquistou a vitória nos campeonatos Silver Crown de 2012 e 2013.

Sua lista de conquistas também mostra 56 vitórias em corridas sancionadas pela USAC – com 48 delas em divisões nacionais.

Em 2001, East fez história ao se tornar o piloto mais jovem a vencer uma corrida da USAC National Midget. Ele tinha apenas 16 anos na época.

Mais tarde, ele fez 11 partidas no que agora é conhecido como NASCAR Xfinity Series.

As autoridades de Westminster acrescentaram que o suposto autor, que tinha 27 anos, estava em liberdade condicional por assalto à mão armada no momento do esfaqueamento, e também estava sujeito a um mandado de prisão por uma violação separada da liberdade condicional.