Fãs de futebol choram manipulação de resultados após bizarro pênaltis (VÍDEO) — CMIO Esportes

Uma disputa de pênaltis maluca na final da Ogun State FA Cup, no sudoeste da Nigéria, provocou acusações de manipulação de resultados nesta semana.

Depois que Remo Stars e Ijebu United não conseguiram encontrar a rede durante o confronto, o empate teve que ser resolvido a 12 jardas.

E enquanto um confronto regional tão pequeno geralmente passa despercebido, o bizarro conjunto de cobranças que se seguiu ao apito em tempo integral se tornou viral com mais de 7 milhões de visualizações.

Para o primeiro pênalti de levantar as sobrancelhas, o goleiro ficou enraizado no local e parecia relutante em tentar uma defesa.

Se isso não é manipulação de resultados, então não sei o que é. Por que o futebol nigeriano é assim? Por que nunca queremos progresso?? Esta é a final da Ogun State FA Cup entre Remo Stars e Ijebu United 💔💔 pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) 14 de julho de 2022

No chute seguinte, no entanto, um jogador do Remo acertou a bola o mais forte que pôde para a lateral, como se fosse conceder um arremesso se o pênalti tivesse ocorrido no tempo regulamentar.

O Ijebu United acabou vencendo por 3 a 0 e levou para casa o troféu local, mas suas façanhas não impressionaram muitos espectadores de mídia social que alegaram crime.

O compartilhador do clipe viral, Ibukun Aluko, ficou consternado com os procedimentos e escreveu: “Se isso não é manipulação de resultados, então não sei o que é.”

“Por que o futebol nigeriano é assim? Por que nunca queremos progresso?” ele perguntou ao lado de dois emojis de coração partido.

“Eles poderiam ter feito isso sem tornar isso tão óbvio”, outro usuário recusou.

“Veja no que esses jogadores que se autodenominavam jogadores transformaram nossa liga local”, também foi dito.

“Nah, isso é insano! Como esperamos crescer quando coisas assim acontecem?” outra pessoa questionou.

“Tudo neste país não está certo, pelo menos não faça parecer óbvio” foi um conselho para os participantes, pois também foi apontado que não é de admirar que jovens nigerianos talentosos procurem ir ao exterior para exercer seus ofícios.

Tudo neste país não está certo, pelo menos não faça parecer óbvio 😭😭 — 💫 (@ayomide_szn) 14 de julho de 2022

É por isso que a maioria dos jovens jogadores nigerianos não quer jogar na liga. Todo mundo quer jogar no exterior — Irunnia™ (@Irunnia_) 14 de julho de 2022

Mais tarde, no entanto, Aluko aparentemente chegou ao fundo do tiroteio de terror e a explicação para isso parecia muito mais razoável do que jogar o empate.

“Descobri que os jogadores do Remo Stars deliberadamente jogaram fora seus três primeiros pênaltis e seu goleiro também permaneceu imóvel quando os adversários tomaram o deles como sinal de protesto pela arbitragem injusta no jogo”, ele revelou.

Um apostador que esteve no jogo não concordou com isso, no entanto.

“A arbitragem foi muito justa, eu estava no estádio hoje. A arbitragem não foi parcial”, ele respondeu.

Em uma tentativa de obter mais informações, Aluko também twittou que entrevistará os dois clubes em seu podcast em um futuro próximo.