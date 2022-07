Técnico do Chelsea descreve a vida após Abramovich — CMIO Esportes

As operações no clube mudaram consideravelmente após a saída do bilionário russo

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, diz que tem um “intenso” relacionamento com os novos donos americanos do clube depois que o consórcio liderado por Todd Boehly assumiu o lugar do bilionário russo Roman Abramovich.

Boehly foi descrito como uma força prática desde que concluiu um acordo de £ 4,25 bilionários (US $ 5 bilhões) para o clube de Stamford Bridge com o grupo de investimentos Clearlake Capital em maio.

O americano, que também é co-proprietário do time de beisebol LA Dodgers, tem sido parte integrante das negociações de transferência de verão do Chelsea depois que vários defensores da era Abramovich partiram após a venda do clube.

Isso incluiu o presidente Bruce Buck e a diretora Marina Granovskaia, a última das quais efetivamente administrou o clube para Abramovich nos últimos anos e negociou contratos de jogadores.

O conselheiro técnico e de desempenho Petr Cech – uma lenda dos seus dias de jogador em Stamford Bridge – também deixou recentemente o seu posto.













Falando dos EUA, onde o Chelsea está em uma turnê de pré-temporada, o técnico Tuchel detalhou como as coisas agora funcionam com Boehly.

“O relacionamento [with the owners] é muito intenso, muito próximo, o que tem que ser – porque sem Petr e sem Marina, é uma grande mudança na estrutura diária e na comunicação”, Tuchel disse à BBC.

“Estou muito mais envolvido. Eu tenho que intensificar em termos de responsabilidade. Acho que a longo prazo ou mesmo quando chegar o fim da pré-temporada, vou querer estar mais no papel de treinador novamente.

“Mas neste momento é importante melhorar a nossa equipa, trazer jogadores para nos mantermos competitivos porque queremos competir pelo menos entre os quatro primeiros.

“Dado o fato de Tottenham, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Manchester United atuarem no mercado de transferências por semanas e meses, precisamos ser inteligentes, precisamos ser rápidos e precisamos encontrar soluções. É meu trabalho ajudar”, acrescentou o jogador de 48 anos.

Foi relatado que Boehly está pronto para sancionar gastos de transferência de até £ 200 milhões neste verão, enquanto Tuchel procura reforçar sua equipe.

Esta semana viu a primeira grande contratação da era pós-Abramovich, quando o Chelsea apresentou o ala da Inglaterra Raheem Sterling, que chegou do Manchester City por uma taxa supostamente de até £ 50 milhões.

Em outros lugares, um acordo para o zagueiro Kalidou Koulibaly do Senegal e do Napoli está próximo, embora o Chelsea tenha perdido o zagueiro Nathan Ake depois que o Manchester City decidiu contra um acordo.

Tuchel também optou por não buscar uma transferência para Cristiano Ronaldo, embora Boehly tenha ficado intrigado com a perspectiva de a estrela portuguesa chegar a Stamford Bridge.

Após um período de 19 anos como proprietário, Abramovich foi forçado a colocar o Chelsea à venda no início de março, pouco antes de ser sancionado pelo governo do Reino Unido por seus supostos laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

O próprio Chelsea foi submetido a restrições operacionais, e Tuchel disse ao The Daily Mail que houve alguns “momentos loucos” em meio à incerteza em torno do clube no final da temporada passada.

"Foi uma situação muito estranha para um clube acostumado a um tipo de nível, organização e apoio que é absolutamente excelente normalmente", acrescentou o alemão.













O novo proprietário Boehly foi visto falando com o time do Chelsea nos EUA nesta semana, e Tuchel disse ao Mail que estava em contato com seu chefe americano “diretamente no dia a dia”.

“Às vezes, mais de uma vez por dia, porque sabemos que temos um clube em transição e mudança. disse o técnico dos Blues, que guiou o Chelsea ao título da UEFA Champions League em 2021, seguido pelas coroas da Supercopa da UEFA e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

“Minha preocupação é que a equipe seja competitiva e para isso temos que investir muito tempo e precisamos estar na mão. Não há outro caminho.”

O Chelsea enfrenta a equipe mexicana Club America em uma reunião de pré-temporada no Allegiant Stadium, em Las Vegas, neste sábado, enquanto continua os preparativos para a nova campanha.