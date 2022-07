Apresentador da BBC diz que time feminino da Inglaterra é muito branco (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um comentarista da BBC provocou debate no Reino Unido ao criticar a percepção de falta de diversidade na seleção feminina de futebol da Inglaterra na Euro 2022.

O torneio está sendo realizado em solo inglês e está indo para seus jogos finais da fase de grupos.

Após o recorde de 8 a 0 da Inglaterra sobre a Noruega nesta semana, a apresentadora escocesa Eilidh Barbour optou por não se debruçar sobre as qualidades da vitória em uma transmissão na noite seguinte e, em vez disso, procurou apontar falhas na composição racial da seleção inglesa.

“Foi uma vitória histórica de oito gols para a Inglaterra na noite passada, quando as Lionesses garantiram seu lugar nas quartas de final”, Barbour admitiu.

“Mas todos os 11 jogadores titulares e os cinco substitutos que entraram em campo eram todos brancos.

“E isso aponta para uma falta de diversidade no jogo feminino na Inglaterra”, ela acrescentou, antes de apresentar um segmento que analisa a diversidade racial liderado pelo ex-jogador negro do Arsenal e da Inglaterra Alex Scott e chamado de ‘Football Beyond Borders’.

Desculpa, o que? Há um problema com a seleção feminina da Inglaterra no #WEUROS2022 ser muito “branco”? Quais jogadores devem ser descartados porque têm a cor de pele errada? É extraordinário que uma apresentadora da BBC possa dizer isso e ainda estar em seu trabalho! pic.twitter.com/PBpOC8tMhs — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 14 de julho de 2022

As observações de Barbour foram amplamente discutidas na imprensa britânica e nas mídias sociais, com um escritor do Daily Mail acusando a BBC de lançar “mais uma tentativa de atiçar as divisões raciais neste país.”

“Certamente, qualquer técnico deve escolher os melhores jogadores para o time em um determinado dia, independentemente da cor da pele ou etnia”, disse. foi sugerido.

No Twitter, a apresentadora do programa de café da manhã Julia Hartley-Brewer perguntou: “Desculpe, o quê? Há um problema com a seleção feminina da Inglaterra por ser muito “branca”?

“Quais jogadores devem ser descartados porque têm a cor de pele errada? É extraordinário que uma apresentadora da BBC possa dizer isso e ainda estar em seu trabalho!”

“O que diabos exatamente esse apresentador quer que o treinador inglês faça se os 15 jogadores mais talentosos/taticamente apropriados para a partida forem brancos?” perguntou um autor diferente de um post popular separado compartilhando os comentários.

“Colocar em risco a pontuação em nome da ‘diversidade’? A BBC é uma piada”, ela terminou.

“É um comentário racista e totalmente inapropriado nos dias de hoje. As pessoas foram demitidas por muito menos”. apontou outro espectador.

“A BBC é uma perda de tempo acordada. Não sabe por que alguém assiste?” posou outra pessoa.

Um relatório do Football365 procurou explicações para a falta de representação percebida, o que gerou alguns fatos e observações interessantes.

Por exemplo, 43% dos jogadores que atualmente atuam na Premier League masculina são negros, enquanto em seu equivalente feminino, a Superliga Feminina, isso cai para menos de 10% ou 29 jogadores de um total de 300.

Com a Inglaterra fortemente dependente da Super Liga para os jogadores, faz sentido que também haja baixa representação negra em nível internacional.













Além disso, não existem os mesmos modelos de suporte para jovens jogadoras, independentemente da raça, como existem para seus colegas homens, o que leva a altas taxas de desistência.

O problema também não é exclusivamente inglês, com o caldeirão cultural dos EUA, cuja equipe feminina é a equipe internacional feminina de maior sucesso de todos os tempos, enfrentando as mesmas questões que a Holanda, apesar de jogadores de ascendência surinamesa dominarem a composição racial da seleção masculina. roupas de times e clubes masculinos.

Os comentários de Barbour vieram apenas alguns dias antes da BBC News ter que emitir um pedido de desculpas no ar por mostrar erroneamente uma foto da estrela negra do Chelsea Raheem Sterling ao transmitir um segmento sobre um jogador da Premier League não identificado que foi recentemente preso por suspeita de cometer crimes. crimes sexuais.

À medida que a disputa pela diversidade aumenta, as Lionesses continuarão sua campanha na Euro 2022 jogando seu último jogo do grupo contra a Irlanda do Norte na sexta-feira.