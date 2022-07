Ex-técnico da seleção russa morre — CMIO Esportes

O futebol russo está de luto pela morte de duas figuras antes do fim de semana, depois que o ex-técnico da seleção russa Georgi Yartsev faleceu no mesmo dia que o ex-meio-campista do Spartak de Moscou Aleksandr Sergeyevich Kozlov.

Yartsev era um treinador conhecido que talvez seja mais famoso por liderar a Rússia do banco de reservas de 2003 a 2005.

Levando seu país para a Euro 2004, sua equipe foi a primeira a ser eliminada após derrotas para Espanha e Portugal, mas também foi a única equipe a vencer a Grécia, que sensacionalmente conquistou o torneio, em seu terceiro e último jogo da fase de grupos.

Yarstev também teve uma respeitável carreira de jogador que começou no Spartak Kostroma, mas o viu atingir seu auge no Spartak Moscou, onde venceu o campeonato nacional da URSS em 1979.

Como treinador, ele também levou o Spartak Moscou ao título da primeira divisão russa em 1996.

Definitivamente não é um dia fácil para o futebol russo. O lendário Georgy Yartsev faleceu hoje aos 74 anos. Descanse em paz, Georgy Aleksandrovich. pic.twitter.com/UDBZJwB2HT — Joel Amorim (@Vostok1981) 15 de julho de 2022

Em homenagem a Yartsev, a Match TV mudou sua programação de transmissão e exibirá um clássico entre Spartak, que organizará seu funeral, e Alania daquele mesmo ano na noite de sexta-feira.

A morte de Yartsev não é a única morte de uma figura ligada ao Spartak que ocorreu na sexta-feira.

Um produto de sua academia de jovens, Aleksandr Kozlov, faleceu aos 29 anos após sofrer um coágulo de sangue durante uma sessão de treinamento com um time amador.

Kozlov passou seis anos no Spartak de 2010 a 2016 e foi emprestado em várias ocasiões.

Mais recentemente, ele atuou no Kafa Feodosia, na Crimeia, e estava se preparando para uma temporada com o Zorky na segunda divisão.

Como sinal de respeito por Yartsev e Kozlov, um minuto de silêncio será observado antes da primeira rodada dos jogos da Premier League russa neste fim de semana.